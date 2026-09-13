Τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης και Μάντσεστερ παίζουν στην Elabet με τις πιο «Ενισχυμένες» αποδόσεις

Κυριακή σημαίνει ντέρμπι σε Ελλάδα και Αγγλία, με τις κόντρες σε Θεσσαλονίκη και Μάντσεστερ να τραβούν πάνω τους τα βλέμματα.

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Μετά την ήττα στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τη θέρμη της Τούμπας και τη συσπείρωση του κόσμου για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ώστε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στον Άρη. Λίγο νωρίτερα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι κοντράρονται στο «Ολντ Τράφορντ» για τα σκήπτρα της πόλης, με τις δυο ομάδες να παλεύουν μεταξύ τους (και) για λόγους πρεστιζ.

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ΠΑΟΚ - Άρης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στη ματσάρα που ξεχωρίζει από το Κυριακάτικο πρόγραμμα της Super League. Οι δυο μεγάλοι αντίπαλοι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και αμφότεροι ψάχνουν να επιστρέψουν πίσω στο δρόμο των επιτυχιών μετά τις βαριές ήττες που γνώρισαν στην προηγούμενη «στροφή». Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεκίνησε υποσχόμενα τη σεζόν στα εγχώρια με απανωτές νίκες απέναντι σε Λεβαδειακό και Ατρόμητο, όμως τα ραντεβού που ακολούθησαν του υπενθύμισαν πως έχει ακόμα να διορθώσει πολλά κακώς κείμενα στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

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Η λευκή ισοπαλία με τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη για το Κύπελλο Ελλάδος αποτέλεσε το πρώτο προειδοποιητικό καμπανάκι, όμως η πραγματική ανησυχία προήλθε από την εμφάνιση του ΟΑΚΑ. Ο Δικέφαλος του Βορρά παραδόθηκε με σκορ 3-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό και υποχρεώθηκε στην πρώτη του φετινή ήττα στη Super League, με το ντέρμπι με τον Άρη να αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανεβάσει ξανά το ηθικό εντός της ομάδας.

Παρόμοια η κατάσταση και στο κίτρινο «στρατόπεδο», μιας και ο Άρης προσγειώθηκε με σκληρό τρόπο στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά τις δυο νίκες που πανηγύρισε στις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές. Οι Θεσσαλονικείς προβλημάτισαν σε κάθε τμήμα του γηπέδου και επέτρεψαν στην ΑΕΚ να τους ισοπεδώσει με 5-0, σε μια ήττα που είναι πολύ πιθανό να τους έχει βυθίσει ψυχολογικά. Μια παρόμοια εικόνα σε ακόμα ένα μεγάλο ματς δεν θα αφήσει πολλά περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με τον νικητή, ιδίως αν ο ΠΑΟΚ παρουσιάσει μια σοβαρή εικόνα μπροστά στον κόσμο του.

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Ντέρμπι του Μάντσεστερ στο «Ολντ Τράφορντ», με τη Γιουνάιτεντ να φιλοξενεί τη Σίτι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Premier League. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ έχει ξεκινήσει τη σεζόν με αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της κι απέναντι στους Citizens ψάχνει να βρει μια μεγάλη νίκη που θα της προσφέρει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ώστε να φτιάξει ένα καλό σερί. Προς το παρόν πάντως, τα αμυντικά προβλήματα την έχουν περιορίσει σε μόλις μια νίκη στο πρωτάθλημα με 5-2 απέναντι στην Ίπσουιτς, όμως την ίδια ώρα παραμένει επικίνδυνη στο επιθετικό παιχνίδι.

Τα 11 γκολ που έχει σημειώσει σε τέσσερα ματς σε όλες τις διοργανώσεις μιλούν από μόνα τους για το παραγωγικό αποτύπωμα των Κόκκινων Διάβολων, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν μια Σίτι που έχει κρατήσει μόλις μια φορά το μηδέν σε αγώνα της Premier League. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι Citizens δεν έχουν κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν... Τουναντίον, μετρούν ένα υποσχόμενο σερί τεσσάρων νικών σε όλες τις διοργανώσεις επί εποχής Μαρέσκα, η οποία βέβαια ξεκίνησε με απογοητευτικό τρόπο μετά την ήττα με 3-0 από την Άρσεναλ για το Community Shield. Η εικόνα της στο γήπεδο, ωστόσο, ακόμα δεν θυμίζει τη Σίτι που.. έτρεμαν όλοι να αντιμετωπίσουν. Και με δεδομένο πως δεν έχει πανηγυρίσει ούτε μια φορά στις τρεις τελευταίες επισκέψεις της στο «Ολντ Τράφορντ», μπορεί κάλλιστα το νικηφόρο σερί να βρει τείχος στην έδρα της συμπολίτισσας.

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