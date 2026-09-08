Μαζί με την Εθνική: Δωρεάν* ταξίδι για 2 άτομα σε Σερβία και Γερμανία (διαγωνισμός)

Ο μεγάλος διαγωνισμός* του Allwyn Lounge σού δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ταξίδι με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία.

Η «γαλανόλευκη» αρχίζει τις υποχρεώσεις στην πρώτη κατηγορία του Nations League, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.

Κι εσύ έχεις την ευκαιρία να γίνεις μέρος μιας συναρπαστικής εμπειρίας, διεκδικώντας ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο* για να βρεθείς στο πλευρό εθνικής μας ομάδας.

Δωρεάν* ταξίδι μαζί με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Η μεγάλη κλήρωση* του Allwyn Lounge θα αναδείξει έναν νικητή, ο οποίος, μαζί με το plus one του, θα κερδίσει το δωρεάν ταξίδι σε Σερβία και Γερμανία μαζί με τη γαλανόλευκη αποστολή, για να ζήσει από κοντά τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας.

Το διπλό ταξιδιωτικό πακέτο περιλαμβάνει:

αεροπορικά εισιτήρια

διαμονή σε ξενοδοχείο

εισιτήρια αγώνων (Σερβία-Ελλάδα 09/10, 21:45 & Γερμανία-Ελλάδα 12/10, 21:45)

μετακινήσεις

Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Πέμπτη (10/09/2026, 23:59). Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου ή νέου τύπου ταυτότητας. Περισσότερα στο Allwyn Lounge.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

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