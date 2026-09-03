Socca World Cup 2026: Τρίτη πεντάρα και απ' ευθείας πρόκριση για την Ελλάδα υπό το βλέμμα του Ότο Ρεχάγκελ

Η Ελλάδα συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Socca που διεξάγεται στο Εσεν καθώς επικράτησε με 5-1 της εξαιρετικής Συρίας στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων και εξασφάλισε την απευθείας πρόκρισή της στους «16» της διοργάνωσης.

Στο πλευρό της Ελλάδας στην κερκίδα βρέθηκε και ο Ότο Ρεχάγκελ, μαζί με πολλούς Έλληνες ομογενείς. Ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος κατάγεται από το Έσεν, την πόλη όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έχασε την ευκαιρία να στηρίξει από κοντά την Ελλάδα, τη χώρα με την οποία έγραψε τη δική του ιστορία ως προπονητής.

Η ελληνική ομάδα πέτυχε το 3/3 στον όμιλο σκοράροντας πέντε γκολ για τρίτο διαδοχικό αγώνα απέναντι στη Συρία η οποία προερχόταν από δυο νίκες σε ισάριθμα ματς και στην οποία αρχηγός είναι ο γνωστός στο Ελληνικό κοινό Αοσμάν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ελλάδα προκρίνεται στα νοκ άουτ χωρίς να έχει χάσει ούτε έναν βαθμό, ενώ αυτή είναι η έκτη πρόκριση στους «16» σε επτά συμμετοχές στη μεγαλύτερη διοργάνωση του μίνι ποδοσφαίρου.

Η Ελλάδα κατάφερε για ακόμη μία φορά να πάρει νωρίς το προβάδισμα, με τον Πατινιώτη να γράφει το 1-0. Η Συρία, ωστόσο, βρήκε την απάντηση και πέτυχε το πρώτο γκολ που δέχτηκε η Ελλάδα στη διοργάνωση, έπειτα από συνολικά 95 λεπτά αγωνιστικής δράσης.

Όμως, το "αγαπημένο" τελευταίο 15λεπτο της ελληνικής ομάδας έπαιξε και πάλι καταλυτικό ρόλο, καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (δυο ο Λίτσης και από ένα ο Χίσος και ο Μουρελάτος) και «κλείδωσε" τόσο τη νίκη όσο και την πρωτιά του ομίλου.

Πλέον, η Ελλάδα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των «16», ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση Ομάν – Περού. Η αναμέτρηση της Ελλάδας είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 την Παρασκευή και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια της Cosmote TV