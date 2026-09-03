Οι θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου συναντιούνται στο Football Unity Festival του ΠΣΑΠΠ

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου συναντιούνται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος, στο Football Unity Festival του ΠΣΑΠΠ, από τις 10:00 έως τις 19:00, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Με κεντρικό μήνυμα «Το Παιχνίδι που μας ενώνει», η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου φέρνει κοντά διαφορετικές γενιές του αθλήματος, στο ίδιο γήπεδο, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για αθλητές, φιλάθλους, παιδιά και οικογένειες. Από τους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι τους σημερινούς πρωταγωνιστές του, αλλά και τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων ζωής και προσφοράς του ΠΣΑΠΠ, η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα συγκεντρώσει στο κέντρο της Αθήνας ανθρώπους που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα ελληνικά γήπεδα, αλλά και προσωπικότητες που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία και την εξέλιξη του Συνδέσμου.

Ο ΠΣΑΠΠ τιμά τους πρωτεργάτες της ιστορίας του

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 50 χρόνων ζωής και προσφοράς του ΠΣΑΠΠ, ξεχωριστή θέση θα έχουν οι άνθρωποι που συνέβαλαν καθοριστικά στην ιστορία και την πορεία του Συνδέσμου.

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στο NJV Athens Plaza, θα τιμηθούν σημαντικές προσωπικότητες και πρωτεργάτες του ΠΣΑΠΠ, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Αντωνιάδης, Αριστείδης Καμάρας, Λάκης Νικολάου, Στάθης Χάιτας, Κούλης Αποστολίδης και Νίκος Μάλλιαρης, καθώς και άλλες προσωπικότητες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Συνδέσμου.

Παράλληλα, ο ΠΣΑΠΠ θα τιμήσει τη μνήμη δύο εμβληματικών μορφών του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ΠΣΑΠΠ, του Μίμη Δομάζου και του Μίμη Παπαϊωάννου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησαν στο άθλημα και στον Σύνδεσμο.

Με Κατσουράνη, Καραγκούνη, Νικοπολίδη, Νίνη και άλλους πρωταγωνιστές οι ΠΣΑΠΠ Legends

Η αγωνιστική δράση θα έχει τη δική της ξεχωριστή λάμψη, καθώς στο τουρνουά ανδρών θα δημιουργηθεί ομάδα με ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στο γήπεδο θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι Πρωταθλητές Ευρώπης 2004 Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κατσουράνης, Αντώνης Νικοπολίδης και Δημήτρης Παπαδόπουλος, καθώς και ο διεθνής πρώην ποδοσφαιριστής Σωτήρης Νίνης, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να δει ξανά μαζί μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας.

Ο Σωτήρης Νίνης δήλωσε: «Όσοι ζήσαμε το ελληνικό ποδόσφαιρο από μέσα, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν υγιείς φίλαθλοι. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί στο ίδιο γήπεδο, με τους φίλους μας, τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Σας περιμένουμε στο Σύνταγμα, να παίξουμε και να γιορτάσουμε μαζί το παιχνίδι που μας ενώνει».

Δυναμική παρουσία των γυναικών του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ξεχωριστή θέση στο Football Unity Festival θα έχει και το ποδόσφαιρο γυναικών, με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστριών που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο άθλημα και στην Εθνική Ομάδα.

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Κατερίνα Τσιάπανου, Χριστιάνα Κιάμου, Στέλλα Ντζάνη, Βασιλική Μοσχοφίδου, Μαρίνα Τσιρούλη και Αντωνία Κριέζη, αναδεικνύοντας μέσα από την παρουσία τους τη διαδρομή και τη διαρκή ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.

Η διεθνής ποδοσφαιρίστρια Στέλλα Ντζάνη, τόνισε: «Το ποδόσφαιρο γυναικών μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και το Football Unity Festival είναι μια μοναδική ευκαιρία να το γνωρίσει ο κόσμος από κοντά. Θέλουμε να δούμε στο Σύνταγμα πολλά κορίτσια, να παίξουν μαζί μας και να πάρουν το θάρρος να βάλουν τη μπάλα στη ζωή τους».

Τα παιδιά στο επίκεντρο του Football Unity Festival

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα θα έχουν τα παιδιά και οι ακαδημίες ποδοσφαίρου, που θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο, στην καρδιά της Αθήνας, και να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του Football Unity Festival. Στις δράσεις θα συμμετάσχουν παιδιά από τα προγράμματα της ActionAid και της Οργάνωσης Γη, καθώς και ακαδημίες των Αστέρα Βύρωνα, Falcons, Thunders και Χαραυγιακού, ενισχύοντας στην πράξη το μήνυμα της διοργάνωσης «Το Παιχνίδι που μας ενώνει» και αναδεικνύοντας τη δύναμη του ποδοσφαίρου να φέρνει κοντά παιδιά με διαφορετικές εμπειρίες και αφετηρίες.

Μια ημέρα γεμάτη ποδόσφαιρο στην καρδιά της Αθήνας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, την Πλατεία Συντάγματος αναμένεται να επισκεφθούν ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, μέλη του ΠΣΑΠΠ, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά αγαπημένα πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το πρόγραμμα του Football Unity Festival θα αναπτύσσεται από τις 10:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα στα ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα της Πλατείας Συντάγματος, με τουρνουά, παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, masterclasses και τους αγώνες των ΠΣΑΠΠ Legends ανδρών και γυναικών.

Οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε διαδραστικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια, σουτ επιδεξιότητας, human table football και πολλά ακόμη, να παρακολουθήσουν masterclasses από καταξιωμένους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, να φωτογραφηθούν με τους θρύλους του αθλήματος και να ζήσουν μια ημέρα γεμάτη ποδόσφαιρο και διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ζωντανά από το Football Unity Festival

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο οποίος θα βρίσκεται στην καρδιά της δράσης με ζωντανές εκπομπές από την Πλατεία Συντάγματος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι παραγωγοί του σταθμού θα υποδέχονται προσωπικότητες και αστέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα επισκέπτονται το Football Unity Festival, με ζωντανές συζητήσεις, συνεντεύξεις και συνδέσεις, μεταφέροντας το κλίμα της διοργάνωσης στο κοινό σε όλη την Ελλάδα.

Τη διοργάνωση στηρίζει επίσης ως Χορηγός το NJV Athens Plaza, το ιστορικό ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία στην πρωτεύουσα.

Ποδόσφαιρο με κοινωνικό αποτύπωμα

Πέρα από την αγωνιστική δράση και τη συνάντηση διαφορετικών γενεών του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Football Unity Festival διατηρεί ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. Μέρος των εσόδων του Football Unity Festival θα διατεθεί για την υποστήριξη του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. με αθλητικό υλικό και την ενίσχυση των δράσεών του.

#FootballUnityFestival

Πληροφορίες για το Football Unity Festival:

website: www.psapp.gr

e-mail: [email protected]