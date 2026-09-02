Χαμός στην Ουρουγουάη: Οπαδοί πήραν στο κυνήγι παίκτες, τους «πλάκωσε» ο τερματοφύλακας (vid)
Μοναδικές σκηνές έλαβαν χώρα σε αναμέτρηση του πρωταθλήματος Ουρουγουάης, μεταξύ της Μοντεβιδέο και της Ντανούμπιο, με την πρώτη να επικρατεί με 2-0.
Οι φίλαθλοι των φιλοξενούμενων δεν μπόρεσαν να ανεχτούν ακόμη μια ήττα της ομάδας τους, η οποία μετράει μονάχα δυο νίκες στα τελευταία 20 (!) παιχνίδια, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να... μπουκάρουν στον αγωνιστικό χώρο.
Αφού το έπραξαν, πλησίασαν τους ποδοσφαιριστές με απειλητικό ύφος, πριν ο τερματοφύλακάς τους επέμβει και αρχίσει να.. ρίχνει μερικές, με τις σκηνές να γίνονται viral.
Los hinchas de Danubio entraron a la cancha a pegarle a los jugadores y terminaron cagados a palo jajajaj pic.twitter.com/IiGO5jpDVh— Trezzista de Trezza (@bolso_zurdo) September 2, 2026
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