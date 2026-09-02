Χαμός στην Ουρουγουάη: Οπαδοί πήραν στο κυνήγι παίκτες, τους «πλάκωσε» ο τερματοφύλακας (vid)

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Χαμός στην Ουρουγουάη: Οπαδοί πήραν στο κυνήγι παίκτες, τους «πλάκωσε» ο τερματοφύλακας (vid)

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Φοβερές σκηνές σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Ουρουγουάη, με τους φιλάθλους να παίρνουν στο κυνήγι τους παίκτες και τον τερματοφύλακα να... αναλαμβάνει δράση.

Μοναδικές σκηνές έλαβαν χώρα σε αναμέτρηση του πρωταθλήματος Ουρουγουάης, μεταξύ της Μοντεβιδέο και της Ντανούμπιο, με την πρώτη να επικρατεί με 2-0.

Οι φίλαθλοι των φιλοξενούμενων δεν μπόρεσαν να ανεχτούν ακόμη μια ήττα της ομάδας τους, η οποία μετράει μονάχα δυο νίκες στα τελευταία 20 (!) παιχνίδια, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να... μπουκάρουν στον αγωνιστικό χώρο.

Αφού το έπραξαν, πλησίασαν τους ποδοσφαιριστές με απειλητικό ύφος, πριν ο τερματοφύλακάς τους επέμβει και αρχίσει να.. ρίχνει μερικές, με τις σκηνές να γίνονται viral.

     

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