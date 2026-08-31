Viral έχει γίνει βίντεο στη Σερβία, εκεί όπου οπαδός της Παρτιζάν κυνηγάει με μαχαίρι και τρέπει σε φυγή 20 του Ερυθρού Αστέρα.

Οι οπαδικές συγκρούσεις στη Σερβία γίνονται συχνά αντικείμενo συζήτησης και κριτικής στα εγχώρια ΜΜΕ, με τελευταίο σκηνικό τα όσα συνέβησαν μεταξύ 20 οπαδών του Ερυθρού Αστέρα κι ενός της Παρτιζάν.

Συγκεκριμένα ένα βίντεο που έχε γίνει viral στα social media απεικονίζει έναν οπαδό της Παρτιζάν να γίνεται στόχος επίθεσης από ομάδα με διακριτικά του Ερυθρού Αστέρα, ενώ ένας κάτοικος περιοχής καταγράφει το συμβάν από το μπαλκόνι του.

Πολύ σύντομα ωστόσο, οι επιτιθέμενοι έγιναν... κυνηγημένοι. Παρά το γεγονός πως είχαν εξοπλιστεί με κούτσουρα και μεγάλα ξύλα, οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα δεν μπορούσαν να κλείσουν την απόσταση από τον αντίστοιχο της Παρτιζάν, ο οποίος κρατούσε δυο μεγάλα μαχαίρια.

Η κατάσταση μάλιστα έφτασε σε σημείο όπου ο οπαδός της Παρτιζάν πήρε στο κυνήγι τους υπόλοιπους, οι οποίοι διασκορπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από το σημείο.