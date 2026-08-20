Ο απίθανος Φάμπιο συνεχίζει να εντυπωσιάζει υπερασπιζόμενος την εστία της Φλουμινένσε, λίγο πριν κλείσει τα 45 του χρόνια.

Γεννημένος το 1980, ο Φάμπιο δεν έχει παίξει ποτέ εκτός Βραζιλίας, ούτε έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ανδρών της πατρίδας του. Εντούτοις, λίγες εβδομάδες πριν κλείσει τα 46 του χρόνια, ο μπαρουτοκαπνισμένος τερματοφύλακας συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο και μάλιστα κάνει και τη διαφορά!

Ο 46χρονος γκολκίπερ απέκρουσε δύο πέναλτι ενάντια στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια και έστειλε τη Φλουμινένσε στα προημιτελικά του Copa Libertadores, στο ματς που αποτέλεσε το υπ' αριθμόν... 1.439 στην τεράστια καριέρα του!

Ο Βραζιλιάνος γερόλυκος έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα της πατρίδας του, ξεκινώντας από την Ουνιάο Μπαντεϊράντε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και φτιάχνοντας το όνομά του στη Βάσκο Ντα Γκάμα (2000-2004), πριν γίνει θρύλος της Κρουζέιρο από το 2005 έως το 2021. Και τι έκανε όταν έφυγε από την Αλεπού; Πήρε μεταγραφή στη Φλου, όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί εγγύηση κάτω από τα δοκάρια...