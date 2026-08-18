Ολυμπιακός: Το θρίλερ της μεταγραφής του Φρόιλερ και οι τελευταίες ώρες του Γκονζάλες στην Τσίβας

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις μεταγραφές των Φρόλερ και Γκονζάλες στον Ολυμπιακό.

Μέσα στον ορυμαγδό των μεταγραφικών εξελίξεων του Ολυμπιακού πέρασε σχεδόν στα…ψιλά, η πολύ σημαντική προσθήκη του Φρόιλερ στον Ολυμπιακό. Μία μεταγραφή με την οποία ασχολήθηκε εκτεταμένα ο ιταλικός Τύπος.

Μάλιστα, η Gazzetta dello Sport είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με το προσκήνιο της μεταγραφής του 34χρονου Ελβετού διεθνή άσου, αποκαλύπτοντας ότι την τελευταία στιγμή πήγε να την χαλάσει η Μπολόνια! Όπως γράφει η μεγάλη ιταλική αθλητική εφημερίδα παίχτηκε ένα συγκλονιστικό θρίλερ τον Δεκαπενταύγουστο (Ferragosto λένε στα ιταλικά την μεγάλη αυτή εορτή), καθώς η Μπολόνια έκανε μία ύστατη, δυναμική προσπάθεια προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία με τον μάνατζερ του παίκτη και να επιστρέψει ο Φρόιλερ στην Μπολόνια, με την οποία είχε συμβόλαιο ως τις 30 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου «για να τον πείσει να παραμείνει και να συνεχίσει να ηγείται της μεσαίας γραμμής της ομάδας του αύξησε την προσφορά του ώστε να υπογράψει νέο συμβόλαιο, αλλά παρά τις έντονες συζητήσεις και την όλη οικονομική προσπάθεια που καταβλήθηκε εκ μέρους της Μπολόνια για να τον διατηρήσει, δυστυχώς γι΄ αυτήν δεν υπήρξε ποτέ τελική συμφωνία».

Και καταλήγει το ρεπορτάζ αναφέροντας ότι, «οι διαπραγματεύσεις δεν απέδωσαν καρπούς κι έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη μεταγραφή του στο εξωτερικό. Κι ο Φρόιλερ αμέσως μετά την αποτυχία των τελικών συνομιλιών, πήρε την τελική του απόφαση και επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για την πτήση στην Αθήνα και τη νέα, ελληνική του περιπέτεια».

Εμείς εδώ να επιμείνουμε στην πληροφορία μας ότι καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή έπαιξε και η σύντροφος του Φρόιλερ, που προτιμούσε τον ερχομό στην Αθήνα.

Άσχετο: Ο Ζότα κάνει μία προσπάθεια μήπως προλάβει να είναι έστω στον πάγκο το Σάββατο με τον Ατρόμητο. Στην Τρίπολη τη 2η αγωνιστική αναμένεται να είναι 100% διαθέσιμος.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η Τσίβας Γκουανταλαχάρα θέλει μπροστά τα μισά λεφτά της μεταγραφής του Γκονζάλες, κάπου 4,3 εκ. Ευρώ κι αυτό είναι ένα από τα τελευταία ζητήματα που συζητιούνται ανάμεσα στους Μεξικάνους και τον Ολυμπιακό, την ώρα που ο παίκτης είναι έτοιμος να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στην Αθήνα.

Την κατάσταση επί της μεταγραφής περιέγραψε ένας γνωστός ρεπόρτερ του μεξικάνικου Tudn, επιβεβαιώνοντας και τις λεπτομέρειες της, όπως για παράδειγμα πως όταν ο Γκονζάλες γυρίσει κάποια στιγμή στο Μεξικό, τον πρώτο λόγο για να τον υπογράψει θα έχει η Τσίβας.

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί ή ότι δεν σημειώνεται πρόοδος. Υπάρχει ένας παράγοντας: ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι ενθουσιασμένος επειδή είναι μια μεταγραφή που αφενός μεν μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, αφετέρου δε στη συνέχεια κάνει το άλμα στην Πρέμιερ Λιγκ, πηγαίνοντας στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Κι έχει ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο της Τσίβας, Αμόρι Βεργκάρα γι' αυτό».

Καταλήγοντας: «Σίγουρα γινόμαστε μάρτυρες των τελευταίων ωρών του επιθετικού της Τσίβας ως παίκτης για τον σύλλογο. Το κόστος της μεταγραφής θα πρέπει να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια και οι ρήτρες θα πρέπει να του επιτρέπουν να διατηρήσει ένα ποσοστό από οποιαδήποτε μελλοντική πώληση, το οποίο είναι το 15 ή 20% των δικαιωμάτων του. Και η πρώτη ομάδα που θα τον φέρει πίσω στο Μεξικό θα πρέπει να είναι η Τσίβας».

Και για το τέλος ένα ιμότζι