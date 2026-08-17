Νέα εποχή για τον Ναυπακτιακό Αστέρα με το Fanela Club

Σε συμφωνία συνεργασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησαν ο Π.Α.Σ. Ναυπακτιακός Αστέρας και το Fanela Club, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εμπορική και επικοινωνιακή παρουσία του ιστορικού συλλόγου της Ναυπάκτου.

Ο Ναυπακτιακός Αστέρας αποτελεί ένα από τα ιστορικά ποδοσφαιρικά σωματεία της Δυτικής Ελλάδας, με πορεία δεκαετιών και ισχυρούς δεσμούς με την πόλη και την τοπική κοινωνία. Στην ιστορία του έχει καταγράψει σημαντικές παρουσίες στις εθνικές κατηγορίες, με κορυφαία στιγμή την άνοδο στη Β’ Εθνική, ενώ έχει πανηγυρίσει τίτλους και διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Το Fanela Club, εταιρεία με αντικείμενο τις αυθεντικές ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, το sports marketing και την εμπορική ανάπτυξη ποδοσφαιρικών συλλόγων, θα αποτελέσει χορηγό εμφάνισης, επίσημο συνεργάτη ηλεκτρονικής μπουτίκ και επικοινωνιακό συνεργάτη του Ναυπακτιακού Αστέρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής μπουτίκ του συλλόγου. Η διάθεση θα ξεκινήσει με τις νέες εμφανίσεις της ομάδας, αλλά και τις εμφανίσεις της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, οι οποίες θα διατίθενται από το Fanela Club.

Ο Διευθυντής του Fanela Club, Έκτωρ Σακαλόγλου, δήλωσε σχετικά:

«Ο κόσμος ζήτησε Ναυπακτιακό Αστέρα και εμείς ακούσαμε. Ερχόμαστε με σεβασμό στην ιστορία του και πολλή όρεξη για όσα μπορούμε να χτίσουμε μαζί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε και να στηρίζουμε εκεί όπου χτυπά η πραγματική καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, στις επαρχιακές κερκίδες.»