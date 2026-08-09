Ο Μέσι και η οικογένειά του βρίσκονται στη γενέτειρά του, το Ροζάριο, για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του.

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι τελευταίες ημέρες για την οικογένεια Μέσι, καθώς ο σούπερ σταρ της εθνικής Αργεντινής και οι δικοί του άνθρωποι καλούνται να αποχαιρετήσουν ένα πολύ αγαπημένο τους πρόσωπο. Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια, νικημένος από μια ασθένεια με την οποία πάλευε για αρκετό καιρό.

Ο θρύλος της Αλμπισελέστε δεν βρέθηκε στην αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι για το ματς του Leagues Cup κόντρα στη Μοντερέι των Αλμέιδα και Πινέδα και ταξίδεψε μέχρι την πατρίδα του μαζί με τη σύζυγο και τους τρεις γιους τους.

Ο Μέσι έφτασε στο αεροδρόμιο της γενέτειράς του, το Ροζάριο, προκειμένου να συναντηθεί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας του πριν πει στον πατέρα του τελευταίο «αντίο».