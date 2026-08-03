Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιέτζιστα Κρακοβίας.

Βαλίτσες για Πολωνία φαίνεται πως ετοιμάζει ξανά ο Ευθύμης Κουλούρης. Αν και ο Έλληνας επιθετικός τα πήγε εξαιρετικά την περσινή σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ούλα σκοράροντας 23 γκολ, η αποτυχία της ομάδας του να ανέβει στην πρώτη κατηγορία τον έχει αναγκάσει να εξερευνά τις επιλογές για το μέλλον του.

Και σύμφωνα με τους Πολωνούς, ο Κουλούρης εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του σε γνώριμα μέρη. Συγκεκριμένα το «Weszło» αποκαλύπτει πως ο πρώην φορ των ΠΑΟΚ και Ατρομήτου έχει στα χέρια του πρόταση από την Βιέτζιστα Κρακοβίας προκειμένου να επιστρέψει στην Ekstraklasa έπειτα από ένα χρόνο απουσίας.

Το ρεπορτάζ επιβεβαίωσε μερικώς και ο αντιπρόεδρος του κλαμπ μέσα από πρόσφατες δηλώσεις του, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Έλληνα επιθετικό.

«Είμαστε σε επαφή με τέσσερις επιθετικούς. Ελπίζω ότι ένας από αυτούς θα ενταχθεί στην ομάδα μας την επόμενη εβδομάδα. Δεν αποκλείεται να γίνουν δύο μεταγραφές, όμως δεν είναι εύκολο, γιατί οι παίκτες είναι πολύ ακριβοί. Ίσως χρειαστεί να περιμένουμε λίγο περισσότερο για τον δεύτερο παίκτη, αλλά σκοπεύω να ολοκληρώσω την απόκτηση του πρώτου μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

Θα είναι ένας ποδοσφαιριστής γνωστός, τον οποίο ο κόσμος θυμάται από την Ekstraklasa. Δεν ξέρω αν θα προκαλέσει το μεγάλο ντόρο, αλλά θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για εμάς», τόνισε σε δηλώσεις που φωτογραφίζουν τον Ευθύμη Κουλούρη. Ο 30χρονος άλλωστε αποτέλεσε το πρώτο «κανόνι» της Πογκόν τη διετία 2023-2025, ενώ την τελευταία του χρονιά στην Πολωνία είχε αναδειχθεί ως πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 28 γκολ.