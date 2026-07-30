Κύπελλα Ευρώπης: Γκολ, θέαμα, κάρτες και προοπτική για το… 2/2 για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Η μάχη της προκριματικής φάσης των ευρωπαϊκών Κυπέλλων συνεχίζεται για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με τις αναμετρήσεις - ρεβάνς το βράδυ της Πέμπτης (30/7) να συνοδεύονται με αβαντάζ πρόκρισης για τις ελληνικές ομάδες.

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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα (20:00), με το πλεονέκτημα του υπέρ του 3-2 μετά την πρώτη αναμέτρηση. Με σόου του Κωνσταντέλια, ο «δικέφαλος» έφτασε σε μια σπουδαία ανατροπή και τη νίκη που του δίνει προβάδισμα πρόκρισης στη ρεβάνς. Στο 4' ο Μπράζκο έβαλε τους Ουκρανούς μπροστά στο σκορ, ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε στο 13' και ο Ζαφείρης σκόραρε στο 38' αλλάζοντας ολοκληρωτικά το σκηνικό στη Motor Lublin Arena. Από ασίστ του Κωνσταντέλια, ο Σανταμαρία έδωσε αέρα δύο τερμάτων στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, πριν ο Λόνβικ διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 78'.

Super Ενισχυμένη με νίκη του ΠΑΟΚ, Over 2.5 γκολ & 1+ σουτ στην εστία απο τον Ζαφείρη

Θέλει προσοχή η ρεβάνς, καθώς η Ντινάμο Κιέβου έχει έφεση στο τρανζίσιον παιχνίδι και ταχύτητα μεσοεπιθετικά. Έχει ωστόσο και πολλά κενά στα μετόπισθεν, τέτοια που η ποιότητα του ΠΑΟΚ στη γραμμή κρούσης δύσκολα θα αφήσει ανεκμετάλλευτα. Σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι Ουκρανοί οφείλουν αργά ή γρήγορα να ρισκάρουν, δημιουργείται ένα πλαίσιο δεδομένων που ευνοεί περαιτέρω τις πιθανότητες του «δικεφάλου» για πρόκριση. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Goal/Goal & Να σκοράρει ο Μύθου σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 21:30 στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένη η σέντρα της ρεβάνς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πάκσι. Με τους «πράσινους» να έχουν την ταμπέλα του φαβορί, μετά το υπέρ τους 2-1 στο Fehérvári úti stadion της Ουγγαρίας.

Super Ενισχυμένη με νίκη του Παναθηναϊκού, Over 2.5 γκολ & να σκοράρει ο Τεττέη

Η ομάδα του Νίστρουπ έδειξε απόλυτα έτοιμη για τις ανάγκες του πρώτου αγώνα. Είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα, ολοκλήρωσε το ματς με 60% κατοχή μπάλας, 18 τελικές (έξι στο στόχο) και 2.59 xG. Το αυτογκόλ του Βας στο 41' και το τέρμα του Αντίνο στο 55' χάρισαν απόσταση δύο τερμάτων στον Παναθηναϊκό, με τον Μπόντε να διαμορφώνει το τελικό σκορ 71ο λεπτό. Η τριάδα των Καμαρά, Γιάγκουσιτς και Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής έκανε την διαφορά στην αναμέτρηση, διατηρώντας το τέμπο στα μέτρα του «τριφυλλιού» στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

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Η Πάκσι δεν είναι αμελητέα ποσότητα, διαθέτει εμπειρία και ταχύτητα, ενώ της ταιριάζει το παιχνίδι πίσω από τη μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ωστόσο δεν έχει λόγους να ρισκάρει στο ματς, το 4-3-3 του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τον χώρο και οι Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέη είναι παίκτες που «χτυπάνε» στα άδεια μέτρα. Μοιραία η Πάκσι θα ανεβάσει τις γραμμές της προϊόντος του χρόνου και οι συνθήκες για ένα παιχνίδι ρυθμού και έντασης είναι παραπάνω από υπαρκτές. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ & Πάκσι Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 5.90 στο Bet Builder της Stoiximan.

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