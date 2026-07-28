Όλες οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε η UEFA σχετικά με τον ρόλο του VAR, τους διαιτητές και την εξοικονόμηση χρόνου στα παιχνίδια.

Οι υπεύθυνοι διαιτησίας και των 55 ομοσπονδιών της UEFA, μαζί με έναν εκπρόσωπο της IFAB ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους και συμφώνησαν σε κάποιες κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη σεζόν 2026/27.

Όπως μετέφερε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, θα εφαρμοστούν κάποιες αλλαγές για τη διαφάνεια των παιχνιδιών και την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στα ματς.

Πρώτον, οι διαιτητές πλέον θα εφαρμόζουν αυστηρά τους κανόνες για να περιορίσουν τις σκόπιμες καθυστερήσεις που γίνονται κατά την εκτέλεση των ελεύθερων, των πλάγιων άουτ, στις αλλαγές παικτών αλλά και στους τραυματισμούς, ώστε η μπάλα να παίζεται περισσότερη ώρα.

Δεύτερον, έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος του VAR. Ο VAR θα παρεμβαίνει αποκλειστικά και μόνο όταν ο διαιτητής θα κάνει κάποιο οφθαλμοφανές και σοβαρό λάθος ή αν χάσει την εξέλιξη μιας φάσης, χωρίς να γίνονται χρονοβόρες αναλύσεις για καταστάσεις που είναι οριακές. Επίσης, ο VAR θα μπορεί να παρέμβει κι αν ο διαιτητής μπερδευτεί και δώσει σε λάθος άτομο κάρτα.

Τρίτον, θεωρησαν σημαντικό το να ληφθούν μέτρα για τον σεβασμό προς τους διαιτητές. Συνεχίζεται επομένως η τακτική που εφαρμόστηκε στο EURO του 2024, σύμφωνα με την οποία μόνο ο αρχηγός κάθε ομάδας έχει το δικαίωμα να πλησιάζει και να συνομιλεί με τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις.

