Ίδιο γήπεδο, ίδιες ευκαιρίες: Μια διαφορετική Λίγκα για τα κορίτσια που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού

Το ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πιο όμορφου παιχνιδιού. Και με στοχευμένες ενέργειες, τίθενται γερές βάσεις για τη νέα γενιά αθλητριών στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη του ποδοσφαίρου γυναικών τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη. Μία εξέλιξη που αυξάνει την προβολή, τις ευκαιρίες, τα πρότυπα για όλα τα νέα κορίτσια που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον μαγικό δρόμο του ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας την ίδια στήριξη και τους ίδιους κανόνες σε όλα τα επίπεδα.

Στη χώρα μας, το πεδίο είναι πιο εύφορο από ποτέ για να συμβαδίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών με τις διεθνείς τάσεις. Και σε αυτήν την προσπάθεια, κομβικό ρόλο παίζει κάθε κοινωνική πρωτοβουλία που θέτει στο στόχαστρο την εκπαίδευση και την μεταλαμπάδευση εφοδίων, αξιών και εμπειριών προς τις νέες επίδοξες αθλήτριες που βλέπουν τον εαυτό τους στο ποδόσφαιρο.

Μία τέτοια ενέργεια με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και τη στήριξη της πολιτείας, διοργάνωσε η Lidl Ελλάς. Το Lidl League 2026, συνδύασε το ποδόσφαιρο γυναικών με βιωματικά workshops, προσφέροντας σε 30 έφηβες αθλήτριες τα ερεθίσματα για να διεκδικήσουν ένα μέλλον με ίσες ευκαιρίες στον κόσμο της στρογγυλής θεάς.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων γύρω από την ενδυνάμωση του ποδοσφαίρου γυναικών

Με κεντρικό σύνθημα ‘’Ίδιο γήπεδο, ίδιοι κανόνες’’, η αυλαία του Lidl League άνοιξε την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Lidl House Athens, με την επίσημη υποδοχή των αθλητριών από τις δύο φιναλίστ ομάδες του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και Εκπαιδευτήρια "Αυτενεργώ" από το Άργος, ενώ το πρόγραμμα των ομιλιών και των workshops συνεχίστηκε στη Στοά Αρσακείου και στο Θέατρο Κάρολος Κουν.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τις δύο φιναλίστ ομάδες του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος λυκείων στο ποδόσφαιρο κοριτσιών και τους προπονητές τους, τονίζοντας τη σημασία του αθλητισμού και της υγιεινής διατροφής, για τα νέα κορίτσια.

Την εναρκτήρια εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και τη συνδιαλογή τους με τα νεαρά κορίτσια η η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως.

Οι 30 έφηβες αθλήτριες κατά τη διάρκεια του τριημέρου συμμετείχαν σε μια πλούσια σειρά δράσεων: από εξειδεικευμένα πάνελ και ομιλίες προσωπικοτήτων όπως ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Δρ. Χρίστος Δήμας, o σεναριογράφος και πρεσβευτής της Lidl Ελλάς, Γιώργος Καπουτζίδης και η αθλήτρια Γεωργία Καλτσή, ως πιο στοχευμένα workshops με έμφαση στη διατροφή, προβολή ντοκιμαντέρ και συζητήσεις για την ορατότητα του ποδοσφαίρου γυναικών, μέχρι εμπνευσμένες συζητήσεις γύρω από την ενδυνάμωση, με ειδικότερες θεματικές την ηγεσία, τον ρόλο των social media, την ομαδικότητα και η ανθεκτικότητα που απαιτεί η εποχή.

Από τους εσωτερικούς χώρους, στο γήπεδο

Στις 12 Ιουλίου, η δράση μεταφέρθηκε στο γήπεδο και κορυφώθηκε στις εγκαταστάσεις του Kicks Academy στα Σπάτα με τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα, στον οποίο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη της αδικοχαμένης έφηβης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

Η διοργάνωση έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ).

«Για τη Lidl Ελλάς, το Lidl League δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια έμπρακτη δέσμευση απέναντι στη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα και την ανάδειξη του γυναικείου ταλέντου. Θέλουμε να δώσουμε στη νέα γενιά γυναικών τα εφόδια να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει, καταρρίπτοντας κάθε "γυάλινη οροφή"», δήλωσε ο Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Μέσα από το Lidl League 2026 η Lidl Ελλάς επισφραγίζει τον κοινωνικό της ρόλο, επενδύοντας σταθερά σε πρωτοβουλίες που προάγουν έναν δικαιότερο κόσμο με ίσες ευκαιρίες για όλους.