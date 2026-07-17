Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta κλείνει τη σεζόν με Ισπανία - Αργεντινή

Η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή φτάνει στο αποκορύφωμά της και το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta ετοιμάζεται να κλείσει τη σεζόν όπως ακριβώς της αξίζει: με έναν τελικό που έχει όλα όσα χρειάζονται για να μείνει αξέχαστος.

Αυτή την Κυριακή, τα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn γίνονται το σημείο συνάντησης για όλους τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, καθώς η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή έρχεται με την καλύτερη δυνατή ποδοσφαιρική παρέα.

Πριν από τη σέντρα στις 21:25, το ενδιαφέρον ανεβαίνει με το ειδικά διαμορφωμένο pre-game του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta. Όσοι επισκεφθούν τα καταστήματα Allwyn, με ένα απλό σκανάρισμα του ειδικού QR code, αποκτούν πρόσβαση σε αναλύσεις, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα.

Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με την Κόνι Θεοδώρου και τον Γιώργο Θεοφανόπουλο, θα μεταφέρουν όλο τον παλμό της μεγάλης αναμέτρησης. Με σχόλιο, ενημέρωση και ποδοσφαιρική ανάλυση.

Ταυτόχρονα, η παρέα του Gazzetta, με την Μάρθα Χωριανοπούλου και τον Μάκη Σταθάτο θα αναλύσουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου για τις ομάδες που έφτασαν μέχρι εδώ, αγωνιστικά δεδομένα και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους δύο μεγάλους μονομάχους.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Το τελευταίο Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta της σεζόν δίνει ραντεβού αυτή την Κυριακή στα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn, για έναν τελικό που θα τον απολαύσουμε όπως πρέπει: με ποδόσφαιρο και καλή παρέα.