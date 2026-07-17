50.000 Αργεντινοί εκτιμάται ότι θα βρεθούν στις εξέδρες του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, με ή χωρίς εισιτήριο.

Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Oι «Αλμπισελέστε» θα έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία τόσο στις εξέδρες του γηπέδου όσο και στους δρόμους της Νέας Υόρκης, οι οποίοι έχουν ήδη κατακλυστεί από Αργεντινούς φιλάθλους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις Αργεντινών οπαδών, περίπου 50.000 φίλαθλοι θα στηρίξουν την ομάδα τους, είτε με ή χωρίς εισιτήριο, στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία.

Το «φαινόμενο Μέσι» έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι μόνο οι Αργεντινοί που φορούν τη γαλανόλευκη φανέλα της εθνικής τους ομάδας, αλλά και φίλαθλοι πολλών άλλων εθνικοτήτων. Αυτό αποδεικνύει πως η κυριαρχία των Αργεντινών στις εξέδρες αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό σε όλα τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Χθες έγινε γνωστό ότι εξαντλήθηκαν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για τη διαδρομή από την Ατλάντα (όπου διεξήχθη ο ημιτελικός) προς τη Νέα Υόρκη (όπου θα διεξαχθεί ο τελικός), μια απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων, καθώς επρόκειτο για την πιο οικονομική επιλογή ώστε οι πιστοί φίλαθλοι της Αργεντινής να ακολουθήσουν τους «Αλμπισελέστε» στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τη στηρίξουν στον τελικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα του Μπουένος Άιρες «El Economista», τα αεροπορικά εισιτήρια που διέθεσε προς πώληση η Aerolíneas Argentinas για πτήσεις προς τη Νέα Υόρκη, μία ημέρα μετά τη νίκη της Αργεντινής (15/07), εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από 5.000 δολάρια στην οικονομική θέση έως 10.000 δολάρια στη διακεκριμένη θέση.