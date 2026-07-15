Λυκογιάννης: Υπογράφει στην Σαμπντόρια σύμφωνα με τους Ιταλούς
Μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης αποχώρησε από την Μπολόνια αλλά όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στο ιταλικό ποδόσφαιρο καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στη Σαμπντόρια.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο 32χρονος φουλ μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την ομάδα της Serie B ωστόσο υπάρχει μία λεπτομέρεια για να έχουμε τελικό deal.
Συγκεκριμένα, το κλαμπ θέλει να τον υπογράψει για έναν χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν ενώ ο Έλληνας αμυντικός θέλει κλειστό διετές συμβόλαιο με τους Γενοβέζους.
Ωστόσο όλα δείχνουν πως θα υπάρχει happy end μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ιταλία από το 2018 όταν τον αγόρασε η Κάλιαρι από τη Στουρμ και με την οποία μέτρησε 109 παιχνίδια με 5 γκολ και 7 ασίστ πριν πάει στην Μπολόνια όπου είχε 92 ματς, 4 τέρματα και 9 ασίστ ενώ πανηγύρισε και το κύπελλο Ιταλίας.
Charalampos #Lykogiannis is getting closer to #Sampdoria as a free agent. Offered a contract until 2027 + option for 2028 upon reaching certain conditions; while the left-back asks a deal directly until 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2026
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