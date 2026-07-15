Στην Ιταλία θα παραμείνει ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης καθώς βρίσκεται μία... ανάσα από τη Σαμπντόρια μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Μπολόνια.

Μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης αποχώρησε από την Μπολόνια αλλά όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στο ιταλικό ποδόσφαιρο καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στη Σαμπντόρια.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο 32χρονος φουλ μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την ομάδα της Serie B ωστόσο υπάρχει μία λεπτομέρεια για να έχουμε τελικό deal.

Συγκεκριμένα, το κλαμπ θέλει να τον υπογράψει για έναν χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν ενώ ο Έλληνας αμυντικός θέλει κλειστό διετές συμβόλαιο με τους Γενοβέζους.

Ωστόσο όλα δείχνουν πως θα υπάρχει happy end μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ιταλία από το 2018 όταν τον αγόρασε η Κάλιαρι από τη Στουρμ και με την οποία μέτρησε 109 παιχνίδια με 5 γκολ και 7 ασίστ πριν πάει στην Μπολόνια όπου είχε 92 ματς, 4 τέρματα και 9 ασίστ ενώ πανηγύρισε και το κύπελλο Ιταλίας.