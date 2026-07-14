Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Βλέπουμε Γαλλία - Ισπανία για τον πρώτο ημιτελικό

Πριν το μεγάλο ραντεβού του πρώτου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta θα μεταφέρει για ακόμη μία φορά τον παλμό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα συνεχίσει να χαρίζει μοναδικές συγκινήσεις και το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό, όπου Γαλλία και Ισπανία θα διεκδικήσουν το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Όσοι επισκεφθούν ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn, στις 21:25 θα έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν το ειδικό QR code και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ολοκληρωμένο pre-game του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta. Αναλύσεις, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμοί με πλούσια δώρα θα δημιουργήσουν την ιδανική ποδοσφαιρική προθέρμανση πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα.

Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με την Κόνι Θεοδώρου, θα μεταφέρουν όλο το κλίμα της αναμέτρησης με σχόλιο, ανάλυση και συνεχή ενημέρωση πριν από τη σέντρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, θα παρουσιάσουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου για τον πρώτο ημιτελικό, προσφέροντας πλήρη αγωνιστική ενημέρωση, στατιστικά στοιχεία και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις δύο ομάδες.

Κάνε κι εσύ μια στάση στο πλησιέστερο ανανεωμένο κατάστημα Allwyn και ετοιμάσου να ζήσεις την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία μαζί με το Gazzetta.