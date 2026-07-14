Fanela Club και Άρης Καβαλαρίου ενώνουν και επίσημα τις δυνάμεις τους

Το Fanela Club ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον ιστορικό Α.Π.Ο. Άρη Καβαλαρίου για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, προσθέτοντας ακόμη έναν σύλλογο με ισχυρή ταυτότητα στο δίκτυο συνεργαζόμενων ομάδων του.

Ιδρυμένος το 1947, ο Άρης Καβαλαρίου αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα ποδοσφαιρικά σωματεία του νομού Θεσσαλονίκης. Με σχεδόν οκτώ δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στα γήπεδα της ΕΠΣ Μακεδονίας.

Η περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος στον 2ο όμιλο της Β' Κατηγορίας και η επιστροφή στην Α' Κατηγορία ΕΠΣ Μακεδονίας σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας, ιδιαίτερα αισιόδοξης εποχής για τον σύλλογο.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρή δουλειά που πραγματοποιείται σε οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας, με στόχο να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την παρουσία και την εμπορική ανάπτυξη του συλλόγου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Fanela Club αναλαμβάνει:

Τη δημιουργία της επίσημης ηλεκτρονικής μπουτίκ του συλλόγου.

Την επικοινωνιακή και εμπορική προώθηση του οργανισμού.

Την τοποθέτηση του λογοτύπου του Fanela Club στις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026/27.

Σύντομα, οι φίλοι του Άρη Καβαλαρίου θα μπορούν να αποκτήσουν τις νέες επίσημες εμφανίσεις και τα προϊόντα της ομάδας μέσα από το Fanela Club, ενώ για πρώτη φορά θα είναι διαθέσιμες και εμφανίσεις προηγούμενων αγωνιστικών περιόδων, δίνοντας στους φιλάθλους και τους συλλέκτες την ευκαιρία να αποκτήσουν αυθεντικά κομμάτια της ιστορίας του συλλόγου.

Δήλωση Διευθυντή Fanela Club

«Με τον Άρη Καβαλαρίου βρισκόμαστε σε επαφή από το προηγούμενο καλοκαίρι. Από τότε υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση και διάθεση συνεργασίας, όμως φέτος οι συνθήκες ήταν ιδανικές ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα.

Μία κωμόπολη περίπου 2.000 κατοίκων που στηρίζει καθημερινά τον σύλλογό του, γεμίζει το γήπεδο και αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο παραμένει κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Αυτή είναι ακριβώς η φιλοσοφία που αναζητούμε στο Fanela Club. Δεν ψάχνουμε απλώς ομάδες· ψάχνουμε ιστορία, ανθρώπους με πάθος και κοινότητες που ζουν για τη φανέλα τους.»

Το Fanela Club καλωσορίζει τον Άρη Καβαλαρίου στη μεγάλη οικογένεια των συνεργαζόμενων συλλόγων του και εύχεται σε ποδοσφαιριστές, προπονητικό επιτελείο και διοίκηση μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και νέες διακρίσεις στην επιστροφή της ομάδας στην Α' Κατηγορία ΕΠΣ Μακεδονίας.