Σάλος στη Βραζιλία: Ομάδα ανέβασε τις αμυντικές γκάφες του παίκτη μετά την προσφυγή του

Η Αμαζόνας προκάλεσε σάλο, δημοσιεύοντας βίντεο με γκάφες του Λέο Κοέλιο μετά την προσφυγή του για απλήρωτους μισθούς χιλιάδων δολαρίων.

Η Αμαζόνας FC, ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Βραζιλίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ανακοίνωσε την αποχώρηση του Λέο Κοέλιο. Παρότι στην επίσημη ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον 32χρονο στόπερ για την «αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσφορά του εντός και εκτός γηπέδου», το βίντεο που τη συνόδευε προκάλεσε σάλο.

Αντί για στιγμές από ωραίες ενέργειες, γκολ ο σύλλογος δημοσίευσε τέσσερις φάσεις στις οποίες ο Κοέλιο είχε συμμετοχή στα γκολ που δέχθηκε η ομάδα τη φετινή σεζόν. Ολα πάντως έχουν μια εξήγηση και η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Μόλις δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησής του, ο Κοέλιο είχε καταθέσει προσφυγή στο Εργατικό Δικαστήριο της Βραζιλίας, ζητώντας τη μονομερή λύση του συμβολαίου του και αποζημίωση πολλών χιλιάδων δολαρίων .

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην αγωγή του, η Αμαζόνας δεν του έχει καταβάλει μισθούς για πέντε μήνες, δεν έχει πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές από την ημέρα της μεταγραφής του, ενώ υπάρχουν και οφειλές που αφορούν τα δικαιώματα εικόνας. Παράλληλα, ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μείνει ελεύθερος και να μπορέσει να υπογράψει άμεσα σε άλλη ομάδα.

Η υπόθεση του Κοέλιο είναι η μεγαλύτερη οικονομικά από μια σειρά προσφυγών ποδοσφαιριστών της Αμαζόνας. Ο σύλλογος βιώνει έντονη κρίση και εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς αντιμετωπίζει πολλαπλές διαμάχες με παίκτες, οικονομικά προβλήματα και απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA.