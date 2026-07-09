Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Γιακουμάκης, όπου θα μετακομίσει στα ΗΑΕ για λογαριασμό της Αλ Αΐν του Βλάνταν Ίβιτς.

Μετά από μία σεζόν στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Γιακουμάκης ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τα φτερά του στο εξωτερικό. Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς η Αλ Αΐν ανακοίνωσε πως έφτασε σε συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτησή του.

Ο 31χρονος διεθνής φορ ετοιμάζεται έτσι για την έκτη περιπέτεια του εκτός Ελλάδας, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε Γκόρνικ, Φένλο, Σέλτικ, Ατλάντα Γιουνάιτεντ και Κρουζ Αζούλ. Τη σεζόν που έρχεται θα τεθεί τις οδηγίες του γνωστού στο Ελληνικού κοινού, Βλάνταν Ίβιτς.

Να θυμίσουμε πως ο 31χρονος πέρασε την περσινή σεζόν στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ, καταγράφοντας 15 γκολ σε 34 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που είχε συμφωνηθεί, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αλ Αΐν, ο Γιακουμάκης αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Αλ Αΐν κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με τη μεξικανική ομάδα Κρουζ Αζούλ για την αγορά του συμβολαίου του Έλληνα επιθετικού Γιώργου Γιακουμάκη, με στόχο την ένταξή του στις τάξεις του “Ηγέτη” (παρατσούκλι της ομάδας).

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή της συμφωνίας.

Η Αλ Αΐν εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στη διοίκηση της Κρουζ Αζούλ για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων»,

