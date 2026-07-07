Βάιος και Μπάτης: Η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet προβλέπουν τα τελευταία ματς της φάσης των «16»

Βάρδια με το φως, για μία φορά, παρέα με τον Βάιο και τον Μπάτη, την κουκουβάγια και τη νυχτερίδα της Novibet.

- Έρλινγκ Χάαλαντ. Πρώτος σκόρερ. Τέσσερα και μισό, Βάιε.

Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο η νυχτερίδα. «Θα σκοράρει πρώτος και θα βάλει τη Βραζιλία να κυνηγάει, απόδοση 4.50».

Ο Βάιος έμεινε στο μηδέν: ο Βινίσιους κόλλησε σε ένα σουτ στον στόχο, χρειαζόταν άλλο ένα, και το «απόρθητο» Αζτέκα έχασε σε αγώνα θρίλερ.

- Δείξαμε κι οι δύο 1-1 στο Μεξικό – Αγγλία. Ήρθε 2-3. Την επόμενη φορά που θα συμφωνήσουμε, Βάιε, τρέχα να κρυφτείς.

Σήμερα, κάτι πρωτόγνωρο: βάρδια με το φως, για τα τελευταία ματς της φάσης των «16». Τόσο νωρίς που δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουμε αν «είσαι ξύπνιος».

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Στις 19:00, ώρα Μέσι. Ξανά.

Έχει σκοράρει σε 8 σερί ματς Μουντιάλ, μετράει 7 γκολ στη διοργάνωση, και είχε 6, 7 και 9 σουτ στα τρία του παιχνίδια ως βασικός, ενώ η Αργεντινή προηγήθηκε στο ημίχρονο και στα τέσσερα ματς.

Απέναντι, μια Αίγυπτος που δέχτηκε σε έξι σερί μουντιαλικά, φτάνει κουρασμένη, με απουσίες και με τον Σαλάχ όχι στο 100%. Ο Μέσι θα βρει τον χώρο του νωρίς. Πρώτος σκόρερ του αγώνα σε Super Ενισχυμένη απόδοση 3.50.

Στις 23:00, καθαρή κουκουβάγια στο πιο κλειστό ματς της βραδιάς. Ελβετία – Κολομβία είναι το πιο ισορροπημένο ζευγάρι των «16»: δύο σφιχτές άμυνες, χαμηλό αναμενόμενο σκορ.

Η Κολομβία χτυπήθηκε από ίωση και κουβαλά και την κούραση ενός τεράστιου ταξιδιού ως το Βανκούβερ. Η Ελβετία έμεινε στην ίδια πόλη, φρέσκια, χαλαρή και πλήρης.

Δύο ομάδες που νομίζω ότι δεν θα ανοιχτούν νωρίς, παίζω ισοπαλία στο ημίχρονο, σε απόδοση 1.99.

Προτάσεις Βάιου

Αργεντινή – Αίγυπτος (19:00): Πρώτος σκόρερ Μέσι @3.50



Ελβετία – Κολομβία (23:00): Χ ημίχρονο @1.99

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Όλοι κοιτούν το ρόστερ της Αργεντινής. Εγώ κοιτάω τον άλλο βασιλιά, αυτόν που μόλις σκόραρε με πέναλτι-Πανένκα για να στείλει την Αίγυπτο για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16».

Οι Φαραώ σκόραραν σε κάθε τους ματς στο Μουντιάλ, με γκολ πάντα και στο πρώτο ημίχρονο, κι η Αργεντινή δεν έχει κρατήσει μηδέν σε δύο σερί (Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο). Ο Σαλάχ, ακόμα και στο 80%, θα βρει μία ευκαιρία.

Ο Βάιος βλέπει τον Μέσι, εγώ βλέπω τον Σαλάχ, σε τρομερή απόδοση 4.80 να βρει δίχτυα στο 90λεπτο.

Και στις 23:00, ξανά στην άσπρη βούλα, το δικό μου το κλαδί, εκείνο που με πλήρωσε με το Μαρόκο στο 9.00 κόντρα στην Ολλανδία. Ελβετία – Κολομβία στο πιο αμφίρροπο ματς της βραδιάς, δύο άμυνες που δεν σπάνε εύκολα.

Η Κολομβία φτάνει άρρωστη και ταλαιπωρημένη από το ταξίδι και δυσκολεύεται τρελά να μετατρέψει τις ευκαιρίες της (2.19 xG για ένα γκολ με την Γκάνα, 1.70 xG για μηδέν γκολ με την Πορτογαλία).

Η Ελβετία μόλις έσπασε 88 χρόνια ξηρασίας κερδίζοντας (άνετα) τον πρώτο της νοκ-άουτ αγώνα σε Μουντιάλ. Λέω ότι το κρατάει κλειστό, το πάει στα πέναλτι, αλλά τα χάνει ως συνήθως (5/6 ήττες ιστορικά σε διαδικασίες πέναλτι).

Ένα Αργεντινή – Κολομβία στα προημιτελικά, άλλωστε, θα δώσει πολύ καλύτερο content από ένα ξενέρωτο Αργεντινή – Ελβετία.

Προτάσεις Μπάτη

Αργεντινή – Αίγυπτος (19:00): Σκόρερ Σαλάχ @4.80



Ελβετία – Κολομβία (23:00): Πρόκριση Κολομβίας στα πέναλτι @9.00

Από την επόμενη βάρδια αρχίζουν τα προημιτελικά κι εκεί η νύχτα ξαναγίνεται μεγάλη.