Μουντιάλ 2026: Ο Λαουτάρο βγαίνει μπροστά για την Αργεντινή, ζόρικο αουτσάιντερ η Ελβετία κόντρα στην Κολομβία

Η μάχη στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, Αργεντινή και Αίγυπτος ερίζουν για ένα εισιτήριο στα προημιτελικά της διοργάνωσης το απόγευμα της Τρίτης (7/7, 19:00).

Βλέπεις όλη τη δράση του Μουντιάλ εδώ

Η «αλμπισελέστε» πέρασε από τη φάση των ομίλων με χαρακτηριστική άνεση και 3/3 κόντρα σε Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία. Στους «32» ωστόσο τα βρήκε σκούρα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι και χρειάστηκε το έξτρα ημίωρο της παράτασης για να πάρει την πρόκριση. Προηγήθηκε δύο φορές, ισάριθμες δέχθηκε την ισοφάριση και το τελικό υπέρ της 3-2 διαμορφώθηκε στο 111' με αυτογκόλ του Μπόρχες.

Η πορεία της Αιγύπτου θεωρείται ήδη επιτυχημένη στο τουρνουά. Στη φάση των ομίλων επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και ήρθε ισόπαλη με Βέλγιο (1-1) και Ιράν (1-1). Στα νοκ άουτ συνάντησε την Αυστραλία και πήρε δραματική πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι. Όλα τα παιχνίδια της στο Μουντιάλ είναι Goal/Goal, μόνο ένα από αυτά έγινε και over 2,5. Σκληρή ομάδα, με καλά τρεξίματα, ξέρει να παίζει καλά στον χώρο.

Super Ενισχυμένη με 1+ σουτ στην εστία απο τον Ντε Πολ , Over 2.5 γκολ & νίκη των Αργεντινών

Προφανές το φαβορί, τίποτα ιδιαίτερο οι υπέρ του αποδόσεις. Η Αίγυπτος είναι επικίνδυνη, δύσκολα θα αντέξει την πίεση ως το φινάλε και δεδομένα θα προσέξει πρωτίστως τα μετόπισθεν. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Να σκοράρει ο Λ. Μαρτίνες & Αίγυπτος Over 1,5 κάρτες σε απόδοση 11.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 23:00, στο BC Place του Βανκούβερ, είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης Ελβετία - Κολομβία, με φόντο τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Με δύο νίκες κόντρα σε Καναδά, Βοσνία και την ισοπαλία με το Κατάρ, η Ελβετία πέρασε εύκολα από τη φάση των ομίλων, με βασικό όπλο τον κυνισμό που την διακρίνει στο χορτάρι. Ομάδα με συγκεκριμένο ταβάνι ποιοτικά, απόλυτα πειθαρχημένη στο πλάνο της και υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, έχει τον τρόπο της απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Το έδειξε άλλωστε και στο 2-0 επί της Αλγερίας στην φάση των «32».

Η Κολομβία έκανε την έκπληξη και άφησε την Πορτογαλία στην 2η θέση του Group K. Κράτησε τους Ίβηρες στο 0-0, νίκησε 3-1 το Ουζμπεκιστάν και 1-0 τον Κονγκό, πανηγυρίζοντας την πρόκριση της στα νοκ άουτ. Πρώτο εμπόδιο η Γκάνα, την οποία «λύγισε» με γκολ του Αρίας από το 14', που ήταν και το μοναδικό της αναμέτρησης. Συμπαγής, με τσαγανό, ιδιαίτερα ικανή στο physical game και ένα ρόστερ με εμπειρία, μοιάζει ικανή να πάει μακριά στο τουρνουά.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan

Η Κολομβία είναι ένα κλικ πιο μπροστά, ωστόσο έπεσε πάνω σε έναν «ύπουλο» αντίπαλο. Από την άποψη πως η Ελβετία συχνά δεν γεμίζει το μάτι, αλλά πάντα έχει τον τρόπο να είναι ανταγωνιστική. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί και δύσκολα θα ανοίξει πολύ το σκορ. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Χ. Ροντρίγκες 1+ σουτ στην εστία & Over 8,5 κόρνερ στο ματς σε απόδοση 6.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

