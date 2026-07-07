Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Ζήσαμε παρέα το Καναδάς - Μαρόκο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζει να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, έντονες αναμετρήσεις και μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές, με κάθε παιχνίδι της νοκ άουτ φάσης να ανεβάζει την αγωνία στα ύψη.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έφερε για ακόμη μία φορά τον παλμό της διοργάνωσης στα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn, δίνοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του αγώνα Καναδάς - Μαρόκο για τη φάση των «16». Η ομάδα του Μαρόκου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, επικρατώντας με εμφατικό 0-3 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Στις 19:25, όσοι επισκέφθηκαν ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn, σκάναραν το ειδικό QR code και μπήκαν στο απόλυτο pre-game του Sports Party. Αναλύσεις, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμοί με πλούσια δώρα δημιούργησαν την ιδανική ποδοσφαιρική προθέρμανση πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με την Κόνι Θεοδώρου, τον Ιάσονα Θεριό και τον Γιώργο Θεοφανόπουλο, μετέφεραν ζωντανά όλο το κλίμα του αγώνα, με σχόλιο και ανάλυση πριν από τη σέντρα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, παρουσίασαν όλα όσα έπρεπε να γνωρίζουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου γύρω από το παιχνίδι, προσφέροντας πλήρη αγωνιστική ενημέρωση και ενδιαφέροντα στοιχεία.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta συνεχίζει να μετατρέπει κάθε μεγάλη αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Κάνε κι εσύ μια στάση στο πλησιέστερο ανανεωμένο κατάστημα Allwyn, για ακόμη περισσότερη δράση, ενημέρωση και μοναδικές εκπλήξεις.