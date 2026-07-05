Βάιος και Μπάτης: Η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet για τα αποψινά ματς του Παγκοσμίου

Φάση των «16» στο Μουντιάλ: Βραζιλία – Νορβηγία (23:00) και Μεξικό – Αγγλία (03:00). Δύο ματσάρες, δύο φτερωτοί ήρωες ξανά στη βάρδια.

- Δύο στα δύο ο Μπάτης, Βάιε; Πες το.

Η νυχτερίδα το απολαμβάνει, κι ας μην είναι απόλυτη. Πρόβλεψε ότι το Αυστραλία – Αίγυπτος θα κριθεί στα πέναλτι (ενισχυμένη απόδοση @4.56). Είδε και το Πράσινο Ακρωτήριο να σκοράρει στην Αργεντινή. Το μόνο που της ξέφυγε ήταν το πότε: η «αλμπισελέστε» κέρδισε στην παράταση κι έτσι το 1 & G/G (@4.00) έμεινε στο «παραλίγο».

- Εγώ πάντως πλήρωσα και τα δύο μου, απαντά ο Βάιος.

Ο Μέσι έβγαλε τα Over 2.5 σουτ στον στόχο με την άνεσή του (@1.76), κι η Κολομβία κέρδισε 1-0 την Γκάνα ακριβώς όπως το διάβασα (1 & Under 3.5 @2.00).

«Ωραία», λέει ο Μπάτης, ξεσκονίζοντας τα φτερά του. «Τώρα που ξανασταθήκαμε στα πόδια μας, ας δούμε ποιος θα μείνει όρθιος μέχρι το πρωί».

Δύο ματσάρες απόψε: Βραζιλία – Νορβηγία (23:00) και Μεξικό – Αγγλία (03:00). Βάιος και Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, γράφουν αποκλειστικά για το Gazzetta. Είσαι ξύπνιος;

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Ξεκινάω από αυτό που μόλις με δικαίωσε. Με τον Μέσι πόνταρα τη διαδικασία, όχι το γκολ - και πληρώθηκα. Κάνω το ίδιο με τον Βινίσιους.

Η Βραζιλία μπαίνει στο ματς χωρίς Ραφίνια και Πακετά, δηλαδή ό,τι δημιουργικό μένει, περνάει από τα πόδια του Βίνι. Έχει ήδη 4 γκολ σε 3 ματς και 10 σουτ στον στόχο από 15 προσπάθειες, απέναντι σε μια Νορβηγία που δέχτηκε γκολ σε κάθε της παιχνίδι. Θέλω να βρει εστία τουλάχιστον δύο φορές.

Στις 03:00, καθαρή κουκουβάγια, και όχι στο φτηνό. Το Μεξικό δεν έχει δεχτεί γκολ σε τέσσερα ματς, είναι αήττητο στην Αζτέκα σε 10 μουντιαλικές αναμετρήσεις, και έχει χάσει μόλις δύο από τα 89 επίσημα ματς του εκεί.

Πρόσθεσε 2.240 μέτρα υψόμετρο, ζέστη, 87.000 κόσμο κι απέναντι μια Αγγλία που ήρθε από τεράστιο ταξίδι, μπαίνει πάντα αργά στο πνεύμα του αγώνα και δυσκολεύεται σε κλειστά μπλοκ.

Δεν παίζω ποιος περνάει. Παίζω ότι το Μεξικό δεν χάνει στο 90λεπτο κι ότι το σκορ μένει χαμηλά. Νίκη ή ισοπαλία Μεξικού και Under.

Προτάσεις Βάιου

Βραζιλία – Νορβηγία (23:00): Βινίσιους Over 1.5 σουτ στον στόχο @1.84

Μεξικό – Αγγλία (03:00): 1X & Under 2.5 @2.30

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Στις 23:00 δεν με νοιάζει το όνομα «Βραζιλία». Με νοιάζει το ιστορικό: τέσσερα ματς με τη Νορβηγία, καμία νίκη των Βραζιλιάνων - και μια ανατροπή στο Μουντιάλ του ’98 που ακόμα πονάει.

Η Βραζιλία υποφέρει πριν περάσει, το είδαμε με την Ιαπωνία, και τώρα φτάνει με απουσίες μπροστά. Απέναντι, ο Χάαλαντ: 5 γκολ στο τουρνουά, σκόραρε σε 13 σερί ματς με τη Νορβηγία, αξιοποιεί την παραμικρή ευκαιρία, έκρινε στο 86’ το ζευγάρι με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ψηλά η άμυνα της Βραζιλίας, γρήγορες κόντρες, κι ένας τέτοιος μπροστά. Δεν λέω απλώς ότι θα σκοράρει, λέω ότι θα σκοράρει πρώτος και θα βάλει τη Βραζιλία να κυνηγάει, όπως το ’98. Πρώτος σκόρερ ο Χάαλαντ, απόδοση 4.50.

Και στις 03:00; Για μία φορά ψιλοσυμφωνώ με τον Βάιο.

Εκείνος βλέπει φρούριο και κλειστό ματς, εγώ ένα θρίλερ που θα τελειώσει αργά. Το Αζτέκα κρατάει το μηδέν για ώρα, ο Κέιν λύνει το γόρδιο δεσμό όπως έκανε με το Κονγκό, και κάπου εκεί ισοφαρίζεται ένα ματς που δεν ξεμπερδεύει στα 90’.

Το πιο προβλέψιμο σκορ της βραδιάς, με ενισχυμένη απόδοση από τη Novibet: ακριβές σκορ 1-1, στο 6.60.

Προτάσεις Μπάτη

Βραζιλία – Νορβηγία (23:00): Πρώτος σκόρερ ο Χάαλαντ @4.50

Μεξικό – Αγγλία (03:00): Ακριβές σκορ 1-1 @6.60

- Συμφωνούμε, Βάιε; Κάτι πάει στραβά.

- Δεν συμφωνούμε. Απλώς φτάσαμε στο ίδιο σημείο από άλλο δρόμο.

Στις 23:00 ανοίγει ο Βινίσιους, στις 03:00 κλείνει το Αζτέκα. Ανάμεσά τους, μια νύχτα ακόμα που δεν χωράει ύπνο. Η κουκουβάγια κι η νυχτερίδα, ξύπνιες μέχρι το τελευταίο πέναλτι, αν χρειαστεί. Εσύ;