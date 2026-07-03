Κίνηση ανθρωπιάς από Κριστιάνο: Το μήνυμα σε πιτσιρικά που έχασε τα πάντα από τον σεισμό της Βενεζουέλας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε ένα μήνυμα-πρόσκληση στον μικρό Αντρές που έχασε τα πάντα από τον φονικό σεισμό της Βενεζουέλας.

Το ανθρώπινο πρόσωπό του έδειξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετά την πρόκριση της χώρας του απέναντι στην Κροατία στους «16» του Μουντιάλ έστειλε μήνυμα σε μικρό του θαυμαστή από τη Βενεζουέλα που είδα να χάνονται τα πάντα από τον φονικό σεισμό.

Η ιστορία του Αντρές και η λατρεία προς το πρόσωπό του άγγιξαν τον 41χρονο άσο, ο οποίος αποφάσισε να αναλάβει δράση. Εκτός από τα λόγια στήριξης που του έστειλε μέσω βίντεο, τον προσκάλεσε να τον γνωρίσει από κοντά.

«Θέλω να έρθεις να παρακολουθήσεις έναν από τους αγώνες μου!», ήταν ο μήνυμα που του έστειλε με τον μικρούλη ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βενεζουέλας να μην μπορεί να κρύψει την χαρά του έπειτα από αυτή την εξέλιξη.