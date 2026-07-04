Μουντιάλ 2026: Οι 5 παικταράδες για τους οποίους άξιζαν τα ξενύχτια στο φετινό Παγκόσμιο
Το Μουντιάλ είναι υπόθεση των αφανών πρωταγωνιστών, αλλά φυσικά και των κορυφαίων αστέρων. Οι καλύτεροι παίκτες του πλανήτη φιγουράρουν φέτος στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και ήδη έχουν αποζημιώσει το κοινό με το... παραπάνω.
Από τη φάση των ομίλων και τα πρώτα νοκ-άουτ, παίκτες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Μπαπέ και οι υπόλοιποι παίκτες της ελίτ, έχουν χαρίσει γκολ, θέαμα και ορισμένες μοναδικές παραστάσεις, κάνοντας τα ξενύχτια λόγω της διαφοράς ώρας να... αξίζουν.
Με τη φάση των «16» να βρίσκεται προ των πυλών, αυτοί είναι 5 από τους κορυφαίους Αστέρες που παρακολουθήσαμε στο φετινό Παγκόσμιο.
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