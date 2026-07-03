Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκίνησε δυναμικά, αλλά χρειάζεται να συμβούν ακόμα... πολλά για να μπει στο πάνθεον των κορυφαίων Μουντιάλ όλων των εποχών.

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη καλά κρατεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, εκεί που διεξάγεται το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μετά από μια συναρπαστική φάση ομίλων με 72 αγώνες, οι συγκινήσεις των νοκ-άουτ είναι ήδη μεγάλες και το ενδιαφέρον για το ποιος θα κατακτήσει την πολυπόθητη κούπα ανεβαίνει μέρα με την ημέρα.

Θα είναι άραγε το Μουντιάλ 2026 ένα από τα τουρνουά που θα θυμόμαστε για καιρό; Η απάντηση θα δοθεί μετά τις 19 Ιουλίου, ο ανταγωνισμός παρ' όλα αυτά είναι υψηλός.

Τα Παγκόσμια Κύπελλα μένουν έτσι κι αλλιώς στη μνήμη μας για πολλούς λόγους. Υπάρχουν, όμως, κάποια τουρνουά που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον θεσμό, εκτοξεύοντάς τον στα επίπεδα δημοφιλίας και μύθου που βρίσκεται σήμερα.

Από τα Μουντιάλ του Μεξικό το 1970 και το 1986, ως το Μουντιάλ με οικοδέσποινα τη Γαλλία και αυτό της Άπω Ανατολής, κάποια Μουντιάλ απλά δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

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