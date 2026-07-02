Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Παρέα στο Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
Αυτή τη φορά, παρακολουθήσαμε μαζί την αναμέτρηση Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να επικρατούν με 2-1 και να πανηγυρίζουν μια σημαντική νίκη.
Λίγο πριν από τη σέντρα, το μόνο που χρειάστηκε ήταν μια επίσκεψη σε ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn και ένα γρήγορο scan στο QR code. Από εκεί και πέρα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπήκαν στο κλίμα του αγώνα, απολαμβάνοντας pre-game ανάλυση, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα.
Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με την Κόνι Θεοδώρου, τον Ιάσονα Θεριό και τον Γιώργο Θεοφανόπουλο, μετέφεραν ζωντανά τον παλμό της αναμέτρησης, σχολιάζοντας όλα όσα συνέβαιναν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.
Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μετέφεραν όλες τις σημαντικές εξελίξεις από το γήπεδο, προσφέροντας πλήρη εικόνα της δράσης.
Κάνε κι εσύ μια στάση στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, σκάναρε το QR code και ζήσε την εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta, απολαμβάνοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο με ακόμη περισσότερη δράση, ενημέρωση και διασκέδαση.
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