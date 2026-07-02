Τραγωδία στη Γάζα: Νεκρός τερματοφύλακας που περίμενε το πρώτο του παιδί

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Σαλίμ Αλ Ασκάρ από πυρά Ισραηλινού στρατού.

Το νήμα της ζωής κόπηκε πρόωρα για τον 32χρονο τερματοφύλακα, Σαλίμ Αλ Ασκάρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Γάζα από πυρά ισραηλινού στρατού, με την είδηση να γίνεται γνωστή από την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει τη θλίψη στο ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς η μοίρα του επιφύλασσε το πιο σκληρό παιχνίδι. Μόλις πριν πέντε μήνες είχε ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης και η σύζυγός του περιμενει το πρώτου τους παιδί.

Palestinian goalkeeper Saleem Al-Ashqar was killed earlier this week in the Gaza Strip by the Israeli army, Anadolu Ajansi reported, citing a Palestinian Football Association (PFA) statement.



The PFA said he was one of hundreds of Palestinian sporting figures killed, including… pic.twitter.com/MGXELVT5NU — malaysiakini.com (@malaysiakini) July 2, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Αλ-Ασκάρ ήταν ένας από τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους ανθρώπους του αθλητισμού που έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 1.000 αθλητές, από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.