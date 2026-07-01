Βάιος και Μπάτης: Η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet προβλέπουν τους βραδινούς αγώνες του Μουντιάλ

Νοκ-άουτ νύχτα στο Μουντιάλ: Αγγλία – ΛΔ Κονγκό (19:00), Βέλγιο – Σενεγάλη (23:00) και ΗΠΑ – Βοσνία (03:00). Ο Βάιος και ο Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, είναι πάλι εδώ.

- Εγώ χθες δεν κοιμήθηκα καθόλου, Βάιε. Χόρευα μέχρι το πρωί.



Η νυχτερίδα έχει κάθε λόγο. Η προηγούμενη βάρδια ήταν ο θρίαμβός της: είχε πει «πρόκριση Μαρόκου στα πέναλτι» με απόδοση 9.00, είχε πει «στην άσπρη βούλα έχουμε τερματάρα» — και ο Μπόνο έπιασε με τρομερή πατέντα το καθοριστικό πέναλτι, σαν να είχε διαβάσει το δελτίο του Μπάτη.

Ο Βάιος δεν έχει και πολλά να αντιτάξει. Το G/G στη Βραζιλία – Ιαπωνία βγήκε άνετα, όπως το είχε διαβάσει. Αλλά το απόλυτο του το χάλασε η Γερμανία: 1-1 με την Παραγουάη και αποκλεισμός στα πέναλτι. Το φαβορί, αυτό που εμπιστεύτηκε η λογική, τον πρόδωσε.



Βάιος και Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, αναλύουν και προβλέπουν τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ, αποκλειστικά για το Gazzetta.

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Με τον Τούχελ στον πάγκο η Αγγλία σε 11 επίσημα παιχνίδια μετράει 10 νίκες και μία ισοπαλία ενώ κράτησε εύκολα το μηδέν στον όμιλο με Παναμά και Γκάνα, δύο ομάδες που αρνήθηκαν να βγουν απ’ το καβούκι τους.

Η ΛΔ Κονγκό ξέρει να σκοράρει όταν της αφήνεις χώρο: ισοφάρισε την Πορτογαλία κι έβαλε τρία στο Ουζμπεκιστάν, στο ματς που έπρεπε να κερδίσει. Απέναντι όμως σε μια οργανωμένη άμυνα όπως της Κολομβίας παρήγαγε μόλις 0,37 xG, είχε μία τελική στο στόχο, 36% κατοχή μπάλας κι έχασε 1-0.

Το ίδιο στοίχημα «Αγγλία & N/G» είχα δώσει και με τον Παναμά και η κουκουβάγια τη συνταγή που πληρώνει δεν την αλλάζει. Bonus ένα μικρό μάθημα ιστορίας: η Αγγλία δεν έχει χάσει ποτέ από Αφρικανούς σε Μουντιάλ.

Στις 03:00, πάλι λογική, αλλά όχι στο φτηνό. Δεν ξενυχτάω για το 1.21 της πρόκρισης των ΗΠΑ ούτε για το 1.47 της νίκης. Ξενυχτάω για τα γκολ.

Οι Αμερικανοί ξεκινούν πάντα στο κόκκινο: γκολ στο 7ο λεπτό με την Παραγουάη, γκολ στο 11ο με την Αυστραλία, γκολ και στο 3ο λεπτό με την Τουρκία.

Οι Βόσνιοι θα στήσουν πούλμαν, αλλά αν βρεθούν από νωρίς πίσω θα αναγκαστούν να το ξεπαρκάρουν. Αυτό συνέβη μόλις δέχθηκαν το 1-0 από τους Ελβετούς και το κοντέρ τελικά έγραψε τέσσερα.

Με βάθος στον πάγκο και την ώθηση της έδρας, βλέπω καθαρή αμερικάνικη νίκη.

Προτάσεις Βάιου

Αγγλία – ΛΔ Κονγκό (19:00): 1 & N/G @1.79

ΗΠΑ – Βοσνία (03:00): 1 & Over 2.5 @2.10

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Ξεκινάω από το ίδιο ματς με τον Βάιο, αλλά δεν τσακωνόμαστε, τον αφήνω να πάρει τη νίκη του. Εγώ παίρνω τον χρόνο.

Η Αγγλία ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο και στα τρία της ματς στον όμιλο, κόλλησε στο 0-0 με την Γκάνα και χρειάστηκαν 62 λεπτά για να τρυπήσει τον Παναμά.

Η ΛΔ Κονγκό του Ντεζάμπρ έχει 29 «καθαρά δίχτυα» σε 57 ματς κι έναν τερματοφύλακα, τον Μπασί, που έκανε 5 αποκρούσεις στο πρώτο 20λεπτο με την Κολομβία.

Υποψιάζομαι ότι θα κρατήσει το ματς κλειστό στο πρώτο μέρος και μετά η Αγγλία θα βρει τον δρόμο, με κάποιο τρόπο. Ισοπαλία στο ημίχρονο, νίκη Αγγλίας στο τέλος.

Και μετά, το φιλέτο της νύχτας: Βέλγιο – Σενεγάλη στις 23:00. Οι πολλοί λένε Βέλγιο: αήττητο σερί 16 αγώνων, όλοι διαθέσιμοι, Ντοκού, Ντε Μπρόινε, Λουκάκου, Τροσάρ και λοιποί. Και έχουν δίκιο στα χαρτιά. Αλλά το Βέλγιο έχει ένα χρόνιο ελάττωμα: δεν κάνει γκολ τις ευκαιρίες του.

Βάλε απέναντι μια Σενεγάλη που ήταν ανταγωνιστική στον όμιλο με τη Γαλλία και θα κλειστεί, κι έχεις τη συνταγή για ένα σφιχτό, νευρικό ματς που δεν λύνεται στα 90 λεπτά.

Βλέπω παράταση και μετά εκεί που αγαπώ: πέναλτι. Ενισχυμένη απόδοση 5.28 και η νυχτερίδα ξαναζεί βραδιές Μαρόκου.

Προτάσεις Μπάτη

Αγγλία – ΛΔ Κονγκό (19:00): Χ ημίχρονο/1 Τελικό @3.70

Βέλγιο – Σενεγάλη (23:00): Να κριθεί στα πέναλτι @5.28

Η κουκουβάγια πάει για ύπνο με το φως. Η νυχτερίδα ξυπνάει με το σκοτάδι.

Κάπου ανάμεσα παίζεται το Μουντιάλ. Είσαι ξύπνιος;