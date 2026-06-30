Μουντιάλ 2026: Με Μπέλιγχαμ για τους 16 η Αγγλία, βάζει προβληματισμούς στο Βέλγιο η Σενεγάλη

Αγγλία και Κονγκό διασταυρώνουν τα ξίφη τους το απόγευμα της Τετάρτης (1/7, 19:00) στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα για την φάση των 32 του Μουντιάλ 2026.

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Δίχως να ζοριστούν ιδιαίτερα, οι Άγγλοι πήραν την πρώτη θέση στο Group L, με απολογισμό δύο νίκες και μια ισοπαλία. Επικράτησαν της Κροατίας 4-2 στην πρεμιέρα, έμειναν στο 0-0 με τη Γκάνα και επιβλήθηκαν 2-0 του Παναμά στο φινάλε του ομίλου. Κέιν με τρία γκολ και Μπέλιγχαμ με δύο (συν μια ασίστ) είναι τα σημεία αναφοράς εκτελεστικά, ενώ εξαιρετικές είναι μέχρι στιγμής οι εμφανίσεις του Άντερσον. Η Αγγλία κυνηγάει εδώ και χρόνια την επιστροφή της στους τίτλους σε ένα μεγάλο τουρνουά, δεν συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί, ωστόσο έχει την προοπτική να φτάσει μακριά στη διοργάνωση.

Παλικαρίσια η πρόκριση του Κονγκό από το Group K, πήρε το εισιτήριο για τα νοκ άουτ ως μια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Έκανε την υπέρβαση στην πρεμιέρα με το 1-1 κόντρα στον Πορτογαλία, ηττήθηκε οριακά στο 1-0 από την Κολομβία την δεύτερη αγωνιστική και επικράτησε στο φινάλε 3-1 του Ουζμπεκιστάν με ανατροπή. Ταχυδυναμική ομάδα, με πολλά τρεξίματα και αποφασιστικότητα στο χορτάρι, δύσκολα ωστόσο θα βγάλει άκρη με την Αγγλία.

Από τα κέφια και την σοβαρότητα της Αγγλίας εξαρτάται η έκβαση της αναμέτρησης. Η διαφορά ποιότητας είναι δεδομένη και αναμένεται να επιβεβαιωθεί στη διάρκεια του 90λεπτου στην Ατλάντα. Το συνδυαστικό στοίχημα Μπέλιγχαμ γκολ ή ασίστ & Τουανζεμπέ 36+ πάσες & Αγγλία Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 6.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το βράδυ της Τετάρτης (1/7, 23:00) είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης Βέλγιο - Σενεγάλη στο Lumen Field του Σιάτλ για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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Οι «κόκκινοι διάβολοι» ζορίστηκαν αλλά κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση στο Group G, υπερτερώντας της Αιγύπτου στην ισοβαθμία. Το Βέλγιο έμεινε στο 0-0 με το Ιράν και το 1-1 με την Αίγυπτο, ωστόσο στο φινάλε του ομίλου επικράτησε με το εμφατικό 5-1 της Νέας Ζηλανδίας. Τροσάρ, Λουκακού, Ντε Μπρόινε και Σάλεμακερς «κουβάλησαν» επιθετικά, ωστόσο το Βέλγιο θα πρέπει να ανεβάσει πολύ την απόδοση του αν θέλει να πάει μακριά τη... βαλίτσα.

Η Σενεγάλη πέτυχε πρόκριση... buzzer beater από το Group I, ως μια από τις οκτώ καλύτερες τρίτες των ομίλων. Ηττήθηκε από Γαλλία και Νορβηγία στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ωστόσο με το εκκωφαντικό 5-0 επί του Ιράκ στο φινάλε του ομίλου, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Σαρ, Γκέιγ και Εντιαγέ τα σημεία αναφοράς στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι της Σενεγάλης, που για την ώρα δεν παίζει σύμφωνα με τις πραγματικές ικανότητες του ρόστερ της, με εξαίρεση το τελευταίο ματς.

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Το Βέλγιο είναι φαβορί αλλά δεν έχει πείσει. Η Σενεγάλη έχει υψηλότερο ταβάνι αλλά για την ώρα δεν το επιβεβαιώνει στο χορτάρι. Στις λεπτομέρειες θα κριθεί η πρόκριση και η μπίλια μπορεί να κάτσει παντού. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Τζάκσον 1+ σουτ στην εστία & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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