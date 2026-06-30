Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Μια Μουντιαλική βραδιά με Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

Το Μουντιάλ είναι μια παγκόσμια γιορτή γεμάτη ένταση, πάθος και μοναδικές στιγμές που ενώνουν τους φιλάθλους σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Και αυτή η μεγάλη ποδοσφαιρική εμπειρία γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή μέσα από το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta. Σήμερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Νορβηγία, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 20:25, το μόνο που χρειάζεται είναι μια επίσκεψη σε ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn και ένα γρήγορο scan στο QR code. Από εκεί ξεκινά μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία, με pre-game ανάλυση, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα.

Τον ξεχωριστό παλμό της βραδιάς θα μεταφέρει για ακόμα μία φορά ο Θανάσης Πασσάς, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, έχοντας στο πλευρό του την Κόνι Θεοδώρου, τον Ιάσονα Θεριό και τον Γιώργο Θεοφανόπουλο. Η ομάδα θα βρίσκεται εκεί για να μεταφέρει ζωντανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τα μεγάλα παιχνίδια και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, θα ενημερώνουν συνεχώς για κάθε εξέλιξη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, προσφέροντας πλήρη κάλυψη της ποδοσφαιρικής δράσης.

Κάνε μια στάση στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn και μπες στο κλίμα του Sports Party. Ζήσε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση μέσα από μια ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία, με άφθονο ποδόσφαιρο, διασκέδαση και μοναδικές στιγμές.