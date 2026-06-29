Γυναίκα ποδοσφαιριστή θυσίασε τη ζωή της για να σώσει το παιδί τους στον φονικό σεισμό της Βενεζουέλας

Στην ύψιστη πράξη αγάπης και αυτοθυσίας, η σύζυγος ποδοσφαιριστή έχασε τη ζωής της στην προσπάθεια να προστατέψει το παιδί τους με το κορμί της από τα συντρίμμια.

Ανείπωτο θρήνο έχουν αφήσει πίσω τους οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, οι οποίοι έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους. Ανάμεσά τους και η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, Λούκας Τρέχο, ο οποίος ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός που βιώνει το απόλυτο δράμα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Στο πένθος άλλωστε έχει βυθιστεί και ο ποδοσφαιριστής της Μαρίτιμο ντε Λα Γκουάιρα, Έκτορ Μπέγιο, ο οποίος έχασε την ηρωίδα σύζυγό του κατά τους φονικούς σεισμούς. Στο ύψιστο παράδειγμα θάρρους και αυτοθυσίας, η γυναίκα του σκοτώθηκε στην προσπάθεια να προστατέψει το μωρό τους με το κορμί της από τα συντρίμμια του κτιρίου που διέμεναν.

«Σήμερα μου ξαναέρχεται ο πόνος. Ένας πόνος που είχε σταματήσει από τη μέρα που μου είπες ότι θα αποκτούσαμε ένα μωρό. Θυμάμαι πως με πήρες τηλέφωνο έπειτα από έναν μήνα που δεν μου μιλούσες και μου είπες: ''Έκτορ, είμαι έγκυος. Τι θα κάνουμε;''. Και σου απάντησα: ''Τι εννοείς τι θα κάνουμε; Θα προχωρήσουμε μπροστά μαζί, κορίτσι μου''.

Ο ερχομός της κόρης μας μάς ένωσε ξανά και περάσαμε αμέτρητες μάχες σιωπηλά, μόνο εσύ κι εγώ. Όμως πάντα βρίσκαμε τη δύναμη να συνεχίζουμε. Αντρέα, σήμερα με αφήνεις μόνο με τη μικρή μας πριγκίπισσα. Έχω την καρδιά μου κομμένη σε χίλια κομμάτια, αλλά προσπαθώ να σταθώ δυνατός, να κρατηθώ όρθιος για χάρη του μωρού μας.

Μετά από όλα όσα έκανες για εκείνη, δεν μπορώ να σε απογοητεύσω. Ξέρω πως, από όπου κι αν βρίσκεσαι, θα μας φροντίζεις και θα μας προστατεύεις, όπως έκανες πάντα, αγάπη μου» έγραψε ο ποδοσφαιριστής στα social media, προκαλώντας συγκίνηση σε ολόκληρο τον πλανήτη.