Βάιος και Μπάτης: Η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet προβλέπουν τους αποψινούς αγώνες του Μουντιάλ

Δεύτερη μέρα στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ: Βραζιλία – Ιαπωνία (20:00), Γερμανία – Παραγουάη (23:30) και Ολλανδία – Μαρόκο (04:00). Win or go home. Είσαι ξύπνιος;

- Ένα γκολ, Βάιε. ΕΝΑ γκολ μου έλειψε.

Ο Μπάτης δεν το έχει ξεπεράσει. Είχε γράψει ακριβές σκορ 1-4 στο Ιορδανία – Αργεντινή, απόδοση 17.50, και το ματς τελείωσε 1-3. Ένα γκολ μακριά από το κόλπο γκρόσο της χρονιάς.

- Εμένα η Αγγλία μου έβγαλε καθαρό «2 & N/G» με τον Παναμά και με μαγικό τρόπο στις καθυστερήσεις ήρθε το Χ στο Αλγερία – Αυστρία, απαντά η κουκουβάγια ατάραχη.

Δίκιο έχει ο Βάιος. Αλλά δίκιο έχει και ο Μπάτης που κράτησε εκείνο το ψυχρό «Χ» του 3.70 στο Κολομβία – Πορτογαλία. Καλούτσικη η προηγούμενη βάρδια, δηλαδή.

Τρεις αγώνες σήμερα, ο τελευταίος στις 04:00. Βάιος και Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, αναλύουν και προβλέπουν αποκλειστικά για το Gazzetta.

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Ξέρω τι σκέφτεσαι: «βάλε πρόκριση Βραζιλίας και κοιμήσου ήσυχος».

Όχι. Το προφανές δεν πληρώνεται και η κουκουβάγια δεν ξενυχτάει για το 1.36. Κοιτάζω βαθύτερα, κι εκεί τα νούμερα δείχνουν κάτι πιο ενδιαφέρον: γκολ και από τις δύο.

Ότι θα σκοράρει η Βραζιλία, μάλλον δεν το συζητάμε. Έρχεται από δύο χαλαρά 3-0 και έχει έναν δαιμονισμένο Βινίσιους με 4 γκολ σε 3 ματς.

Το ζουμί είναι η Ιαπωνία: έχει χάσει μόλις δύο από τα τελευταία 28 παιχνίδια της και έχει ανοίξει το σκορ στα επτά από τα τελευταία οκτώ. Σκοράρει παντού, σε όλους. Πέρυσι νίκησε 3-2 τη Βραζιλία, στο προηγούμενο Μουντιάλ έριξε Γερμανία και Ισπανία στο καναβάτσο.

Το πιθανό αγκάθι της Σελεσάο στο σημερινό ματς είναι η άμυνα στο τρανζίσιον. Αυτό ακριβώς κάνει η Ιαπωνία: παίζει κάθετα και γρήγορα, χτυπώντας τους αργούς αμυντικούς σαν τον Μαρκίνιος μόλις χαθεί η μπάλα.

Δύο ομάδες με ταχύτητα μπροστά. Δεν ποντάρω σε νικητή. Ποντάρω σε αυτό που ουρλιάζουν τα στατιστικά: γκολ και οι δύο.

Στη Βοστώνη ψάχνω τα γκολ. Η Γερμανία του Νάγκελσμαν είχε μία από τις κορυφαίες επιθέσεις του ομίλου: 10 γκολ, 6.76 xG, 22 σουτ στον στόχο. Πριν την ανώδυνη ήττα από τον Ισημερινό, μετρούσε 11 σερί νίκες, με Over 2.5 στις 9.

Απέναντι, μια Παραγουάη που επέτρεψε 60 τελικές σε τρία ματς. Η γερμανική άμυνα, βέβαια, δεν έχει κρατήσει μηδέν σε Μουντιάλ από το 2014, και κάποια στιγμή η αλμπιρόχα θα βρει την ευκαιρία της.

Προτάσεις Βάιου

Βραζιλία – Ιαπωνία (20:00): Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες @1.97

Γερμανία – Παραγουάη (23:30): 1 & Over 2.5 @2.10

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Όσο ο Βάιος μετράει στατιστικές μέχρι τις έντεκα, εγώ φυλάω ενέργεια για τις 04:00. Γιατί εκεί, στο Μοντερέι, παίζεται το ματς που αγαπώ: Ολλανδία – Μαρόκο. Η ομάδα που σκοράρει για πλάκα απέναντι στην ομάδα που δεν χάνει ποτέ.

Η Ολλανδία ήρθε με 10 γκολ σε τρία ματς. Το Μαρόκο; 32 σερί ματς χωρίς ήττα στο 90λεπτο, ξεπέρασε σε xG τη Βραζιλία στον όμιλο, δικό του είναι το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά.

Θα κάτσει πίσω, θα παίξει την κόντρα από τα δεξιά, θα χάσει και πάνω από τις μισές ευκαιρίες του - δεν είναι σπουδαίο το Μαρόκο στα τελειώματα, το ξέρω. Αλλά δεν χρειάζεται να τις βάλει όλες.

Έχει και τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι: 3 γκολ σε 3 ματς, παίζει στην Eredivisie, ξέρει τους Ολλανδούς απ' έξω. Όταν ο Κούμαν αρχίσει τις αλλαγές κι ανοίξει ο χώρος, αυτός είναι που θα τρυπώσει. Γι' αυτό τον θέλω σκόρερ.

Και η μεγάλη μου ιδέα; Δεν ψάχνω σκέτη «πρόκριση Μαρόκου» στο 2.30. Θέλω τον τρόπο.

Λέω ότι κρατάει το ματς κλειστό, το πάει στην παράταση και μετά στα πέναλτι κι αν φτάσουμε εκεί, δεν το συζητάω. Στην άσπρη βούλα έχει τερματάρα.

Πρόκριση στα πέναλτι, απόδοση 9.00, και η νυχτερίδα στις 06:30 χορεύει.

Προτάσεις Μπάτη

Ολλανδία – Μαρόκο (04:00): Να σκοράρει ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι @3.45

Ολλανδία – Μαρόκο (04:00): Πρόκριση Μαρόκου στα πέναλτι @9.00

Κάπου ανάμεσα στη λογική και στο ρίσκο κρύβεται μια νύχτα Μουντιάλ ακόμα.

Τα λέμε στην επόμενη βάρδια.