Socca Premier League: Επική αυλαία στο Thessaloniki Sports Arena

Τα Final Crossovers της Socca Premier League ολοκληρώθηκαν στο Sports Arena με απόλυτη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι 20 κορυφαίες ομάδες της χώρας διασταύρωσαν τα ξίφη τους και η San Antonio αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, γράφοντας ιστορία στην πρώτη σεζόν της κορυφαίας κατηγορίας που διεξήχθη στη χώρα.

Για τρεις ημέρες, το κορυφαίο Thessaloniki Sports Arena φιλοξένησε περισσότερους από 80 αγώνες, με τις 20 κορυφαίες ομάδες των δύο πόλεων να διεκδικούν τον τίτλο, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και την παραμονή στην Socca Premier League. Τρία ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα στήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Sports Arena, προσφέροντας για πρώτη φορά στη συμπρωτεύουσα μια τελική φάση υψηλών προδιαγραφών, σε ευρωπαϊκά πρότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, η San Antonio ήταν η πρωταγωνίστρια από την Αθήνα, ολοκλήρωσε το τριήμερο αήττητη, με εννέα νίκες και μία ισοπαλία σε δέκα αγώνες, σφραγίζοντας την εξαιρετική της πορεία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Στη δεύτερη θέση έφτασε η Magufana, ενώ την τρίτη κατέλαβαν οι Bandoleros, με αμφότερες τις ομάδες να σημειώνουν εννέα νίκες και μόλις μία ήττα, σε ένα μεγάλο ντεμαράζ. Εκτός από τις τρεις ομάδες του βάθρου, ακόμη εννέα εξασφάλισαν την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν ενώ η WRizz ήταν η ομάδα από την Θεσσαλονίκη που ξεχώρισε για το ποιοτικό της ποδόσφαιρο παρά τον πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας.

Το βραβείο του πρώτου σκόρερ κατέκτησε ο Γιώργος Μπουρδούβαλης από τη Smixiside, ο οποίος σημείωσε 48 τέρματα μέσα στη σεζόν, με εντυπωσιακό μέσο όρο 1,8 γκολ ανά αγώνα. Πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της σεζόν αναδείχθηκε ο Αρμάντο Τζαφέρι της πρωταθλήτριας San Antonio. Ο Τζαφέρι πραγματοποίησε 27 συμμετοχές, γνώρισε μόλις δύο ήττες και ολοκλήρωσε τη χρονιά με 31 γκολ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του τίτλου.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης ιστορικής τελικής φάσης της Premier League Socca, οι ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η δράση επιστρέφει τον Σεπτέμβριο όταν θα μπουν ξανά στα γήπεδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με στόχο μια ακόμη πιο ανταγωνιστική σεζόν.