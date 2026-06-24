Μουντιάλ 2026: Με υπομονή και κάρτες το Ελβετία – Καναδάς, πιο περίπλοκο από όσο δείχνει το Σκωτία - Βραζιλία

Ελβετία και Καναδάς συγκρούονται στο BC Place του Βανκούβερ το βράδυ της Τετάρτης (24/6, 22:00) για την 3η και τελευταία αγωνιστική του Group B στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Οι δύο ομάδες έχουν ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση τους στην επόμενη φάση και η «εκκρεμότητα» αφορά την 1η θέση του ομίλου.

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Ο Καναδάς στην πρεμιέρα έμεινε στο 1-1 με την Βοσνία, ακολούθως ωστόσο «σκόρπισε» το Κατάρ με το εκκωφαντικό 6-0. Ανεβάζοντας τον συντελεστή τερμάτων του στο 7-1, γεγονός που του δίνει πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με την Ελβετία. Με 32 τελικές συνολικά, 10 εκ των οποίων στον στόχο, 79% κατοχή μπάλας, 19(!) κερδισμένα κόρνερ και 4.60 xG, ο Καναδάς εκμεταλλεύτηκε στον απόλυτο βαθμό το γεγονός πως το Κατάρ είχε αριθμητικό μειονέκτημα από το 33', το οποίο μεγάλωσε 20 λεπτά αργότερα, όταν η ομάδα του Λοπετέγκι έμεινε με εννέα παίκτες στο χορτάρι.

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Η Ελβετία έμεινε στο 1-1 με το Κατάρ στην πρεμιέρα και συνέχισε την πορεία της με το 4-1 επί της Βοσνίας. Το εύρος της επικράτησης μοιάζει εν πολλοίς... υπερβολικό, με το ματς στο 0-0 μέχρι το 74'. Χρονικό σημείο που οι Ελβετοί πήραν προβάδισμα και είδαν την αντίπαλο τους να μένει με δέκα παίκτες έξι λεπτά αργότερα. Από το 84' μέχρι το έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.

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Σε μια πρώτη ανάγνωση, λόγος υπερβολικού ρίσκου δεν προκύπτει, ειδικά από την πλευρά του Καναδά. Αργότερα μέσα στο ματς και ανάλογα με την εξέλιξη στο άλλο παιχνίδι, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα. Φαντάζει δύσκολο να έχουμε... συγκινήσεις από νωρίς, με την τακτική να έχει τη μερίδα του λέοντος. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & Over 2,5 κάρτες & Εουστάκιο 62+ πάσες σε απόδοση 5.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6, 01:00), η σπουδαία -τουλάχιστον από βαθμολογικής άποψης- αναμέτρηση Σκωτία - Βραζιλία στο φινάλε του Group C. Οι παίκτες του Κλαρκ δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στην Αϊτή και ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ από το Μαρόκο. Δεν μπορεί να αλλάξει πολλά στη λογική της η Σκωτία, που παίζει δίχως ρίσκα, ψάχνει το ελεγχόμενο τέμπο, διατηρεί τη συνοχή των γραμμών της και ποντάρει πολλά στις στατικές φάσεις.

Μετά το 1-1 της πρεμιέρας με το Μαρόκο, η Βραζιλία είχε εύκολο έργο στο 3-0 επί της Αϊτής. Σκορ που διαμορφώθηκε από τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Δίχως να εντυπωσιάσει αλλά και χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, η Βραζιλία είχε «μόλις» οκτώ τελικές στο ματς (πέντε on target), με 57% κατοχή μπάλας και 1.75 xG. Πολλά τα ερωτήματα που συνοδεύουν την παρουσία της σε αυτό το Μουντιάλ, κυρίως εσωτερικής φύσεως και παρά την παρουσία του πολύπειρου Αντσελότι στην άκρη του πάγκου.

Στο άκουσμα των ονομάτων, το μυαλό πάει αυτόματα στο φυσιολογικό φαβορί. Αλλά η Σκωτία είναι σκληρή και η Βραζιλία δεν δείχνει ακόμη σε ιδανική κατάσταση. Σε πρώτο χρόνο κρίνεται η απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, σε δεύτερο το τελικό πλασάρισμα στον όμιλο. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & ΜακΓκιν να δεχτεί κάρτα & Βραζιλία Over 5,5 κόρνερ σε απόδοση 9.25 στο Bet Builder της Stoiximan.



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