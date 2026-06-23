Βάιος και Μπάτης: Οι επιλογές σε Πορτογαλία, Αγγλία και Κολομβία από την κουκουβάγια και την νυχτερίδα της Novibet

Η νυχτερινή βάρδια του Μουντιάλ συνεχίζεται με Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Αγγλία – Γκάνα και Κολομβία – ΛΔ Κονγκό.

- Βάιε, είδες; Κάτι κουνήθηκε.

Η κουκουβάγια της Novibet ακούει τον Μπάτη αλλά δεν σηκώνει καν το βλέμμα. Δεν λειτουργεί παρορμητικά. Έχει πέσει με τα μούτρα στη μελέτη των αποψινών αγώνων.

Ο Μπάτης αναφέρεται στο G/G του Ολλανδία – Σουηδία. Είχε 3 τελικές στο τέρμα αλλά δεν σκόραρε ο Γκιόκερες, ενώ το 5άρι στο Χ2 & Over της Ακτής χάθηκε στις λεπτομέρειες.

«Οι άνθρωποι θυμούνται τα χαμένα δελτία. Οι κουκουβάγιες τα σωστά διαβάσματα».

Γεμάτο το πρόγραμμα και απόψε. Βάιος και Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, αναλύουν και προβλέπουν αποκλειστικά για το Gazzetta.

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Γκέλαρε η Πορτογαλία στην πρεμιέρα και τα βάλανε όλοι με τον Κριστιάνο. Και τους Ισπανούς κράξανε και ρίξανε τέσσερα μετά, θα πω εγώ.

Ο τρόπος να ντριμπλάρεις ένα φαβορί του 1.18 είναι να ψαχτείς στα combo bets. Το ψωμάκι της Novibet είναι αυτό, σου έχει και Pre-Builts και Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες αν βάζεις 100άρα στο αμάξι.

Όχι, η ισοπαλία με τη ΛΔ Κονγκό δεν σήμανε το τέλος του κόσμου για την Πορτογαλία. Σήμανε απλώς ότι το περιθώριο λάθους μικραίνει.

Η ομάδα του CR7 όχι μόνο θέλει, πρέπει και μπορεί να κερδίσει το ταπεινό Ουζμπεκιστάν αλλά θα επιχειρήσει να εξαφανίσει τις αμφιβολίες που έχουν προκύψει σχετικά με την ποιότητά της και τις πραγματικές πιθανότητες διάκρισης στο Μουντιάλ.

Το Ουζμπεκιστάν ήταν θαρραλέο στην πρεμιέρα του με την Κολομβία. Ακόμα κι έτσι, όμως, έφαγε τρία γκολ.

Δεν ψάχνω αν θα κερδίσει η Πορτογαλία. Ψάχνω τον τρόπο και περιμένω ξέσπασμα.

Πρόταση Βάιου

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (20:00): 1/1 & Over 2.5 γκολ @2.05

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Η νύχτα δεν σταματά στην Πορτογαλία. Ο Μπάτης έχει ήδη στραφεί στο επόμενο παράθυρο.

Ο Μέσι, ο Χάαλαντ και ο Εμπαπέ έστειλαν το ίδιο μήνυμα: όταν οι μεγάλοι σταρ βρίσκουν ρυθμό, δεν αρκούνται στο ένα γκολ.

Η Αγγλία έβαλε 4 στην Κροατία, τα δύο πρώτα από αυτά ο Χάρι Κέιν. Δεν χρειάζεται και πολλές επαφές ο αρχηγός, ενώ η ομάδα του Τούχελ όσο περνούσε η ώρα γινόταν και καλύτερη.

Η Γκάνα ήξερε ότι έπρεπε να κερδίσει τον Παναμά, για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Το έκανε με γκολ στο 95’, με τη δεύτερη τελική της στο τέρμα, σε ματς που είχε 38% κατοχή. Με τον Παναμά, επαναλαμβάνω.

Με τον Τόμας Τούχελ να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις στατικές φάσεις, η εναέρια ικανότητα του Κέιν αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα. Η λύση στο αμυντικό τείχος που θα στήσει ο Κεϊρόζ μπορεί να είναι αυτή. «Στημένο», κεφαλιά, γκολ.

Κολομβία – ΛΔ Κονγκό: το ματς που δεν βλέπεις με τη λογική, αλλά με ταμάτια μισόκλειστα, στις 5 το πρωί.

Το Κονγκό ήταν πολύ ανταγωνιστικό στο ντεμπούτο της και έδειξε ότι διαθέτει επιθετικά όπλα που μπορούν να βάλουν δύσκολα σε κάθε αντίπαλο.

Ταυτόχρονα, η Κολομβία διαθέτει τρομερή ποιότητα μπροστά αλλά έχει δείξει αμυντικά κενά στους τελευταίους αγώνες της.

Έχουμε δύο ομάδες που δεν χρειάζονται πολλά για να κάνουν ζημιά – μπορούν και μόνες τους στον εαυτό τους.

Προτάσεις Μπάτη

Αγγλία – Γκάνα (23:00): Χάρι Κέιν γκολ με κεφαλιά @3.75

Κολομβία – ΛΔ Κονγκό (05:00): G/G @2.25

Κάπου εκεί, η νύχτα δεν χρειάζεται περαιτέρω αναλύσεις.

Βάιος και Μπάτης έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και περιμένουν.

Το Μουντιάλ και οι βάρδιες συνεχίζονται.