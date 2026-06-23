Μουντιάλ 2026: «Ξεσπάει» η Πορτογαλία απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, προϋποθέσεις για γκολ στο Αγγλία - Γκάνα

Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν η αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του Group K στο Μουντιάλ 2026, διεξάγεται στο NRG Stadium του Χιούστον το βράδυ της Τρίτης (23/6, 20:00).

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Οι Ίβηρες έπεσαν θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα, καθώς έμειναν στο 1-1 με το μαχητικό Κονγκό. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με γκολ των Νέβες (6') και Ουϊσά (45+5'). Στο δεύτερο μέρος η Πορτογαλία πίεσε πολύ, έπαιξε την αντίπαλο της στο μισό γήπεδο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της νίκης.

Και πώς να το πετύχει, όταν με 75% κατοχή μπάλας ολοκλήρωσε το ματς μόλις με μια(!) προσπάθεια στο στόχο και 0.65 xG. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως το Κονγκό με 25% κατοχή, είχε δύο on target τελικές και 0.87 xG... Η φλυαρία με τη μπάλα στα πόδια είναι κάτι που οφείλει να αποφύγει η Πορτογαλία, το impact του Ρονάλντο στο βασικό σχήμα παραμένει ένα ερώτημα και η ανάγκη για τρίποντο φαντάζει αδιαπραγμάτευτη για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

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Το Ουζμπεκιστάν έδωσε τη μάχη του στην πρεμιέρα, εντούτοις δεν κατάφαρε να αποφύγει την ήττα από την Κολομβία. Ο Φαϊζουλάεφ ισοφάρισε στο 60' το τέρμα του Μουνιός από το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο Ντίας (65') και Κάμπας (90+9') σκόραραν στη συνέχεια για το τελικό 1-3. Δύσκολα θα εγκαταλείψουν οι Ουζμπέκοι το σχήμα με τρία στόπερ και πολυπρόσωπη μεσαία γραμμή, ενώ το επιθετικό τρανζίσιον είναι ο βασικός τρόπος για να απειλήσουν. Φιλότιμη ομάδα, σκληρή αλλά δίχως την απαραίτητη ποιότητα για να σταθεί ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο.

Υπερβολικό το σενάριο να κάνει δεύτερη σερί γκέλα η Πορτογαλία, που εκτός από το τρίποντο ψάχνει και ένα επιθετικό ξέσπασμα. Κάτι για το οποίο προσφέρεται το παιχνίδι κόντρα στο Ουζμπεκιστάν... Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Ντίας 76+ πάσες & Να σκοράρει ο Λεάο σε απόδοση 5.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

Αγγλία και Γκάνα συγκρούονται στο Gillette Stadium (23:00) του Φόξμπορο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Group L στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Πειστική εμφάνιση και νίκη για τα «τρία λιοντάρια» στην πρεμιέρα, απέναντι στην πάντα σκληρή και απόλυτα ανταγωνιστική Κροατία. Εκπληκτικό το πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ (2-2), καλύτερη στο δεύτερο μέρος η Αγγλία βρήκε δύο ακόμη τέρματα για το τελικό 4-2.

Ρόλαρε μεσοεπιθετικά η ομάδα του Τόμας Τούχελ, δεδομένα ωστόσο θα πρέπει να βελτιωθεί ανασταλτικά ενόψει της συνέχειας. Εντυπωσιακός ο απολογισμός στη στατιστική απεικόνιση, με 22 τελικές (11 στον στόχο), οκτώ κερδισμένα κόρνερ και 3.21 xG, με δεδομένο πως η Αγγλία χρειάστηκε μόλις 52% κατοχή μπάλας για να φτάσει σε αυτά τα νούμερα.

Super Ενισχυμένη με νίκη της Πορτογαλίας, Over 2.5 γκολ & 1+ σουτ στην εστία απο τον Νούνο Μέντες

Δραματική νίκη για τη Γκάνα στην πρεμιέρα του ομίλου, με το 1-0 επί του Παναμά να έρχεται με τέρμα του Γιρένκι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα βρήκε σκούρα η ομάδα του Κεϊρός, που υποχρεώθηκε σε παιχνίδι πίσω από τη μπάλα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όπως μαρτυρά το 38% κατοχής.

Κατάφερε ουσιαστικά να «κλέψει» το τρίποντο, υστερώντας του Παναμά στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες της αναμέτρησης. Και θα πρέπει να βελτιώσει κατακόρυφα την απόδοση της αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Χάρι Κέιν και την παρέα του.

Επιτυχημένη η πρώτη δοκιμασία και για τις δύο, με πολύ διαφορετικό τρόπο ωστόσο. Η Αγγλία φανέρωσε ιδιαίτερη δυναμική, η Γκάνα ζορίστηκε αρκετά και μάλιστα κόντρα σε αντίπαλο σαφώς χαμηλότερης ποιότητας. Χαμηλά πολύ οι τιμές του άσου. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Σεϊντού να δεχτεί κάρτα & Γκάνα Over 1,5 σουτ στην εστία σε απόδοση 7.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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