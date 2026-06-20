Βάιος και Μπάτης: Η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet προβλέπουν τους βραδινούς αγώνες του Μουντιάλ

Μετά το 0/4, ο Βάιος παραμένει ψύχραιμος. Ο Μπάτης παραμένει... Μπάτης.

- Βάιε, έχουμε πρόβλημα.

Ο Βάιος δεν ανησυχεί. Όπως όλες οι κουκουβάγιες, έτσι και αυτή της Novibet κοιτάζει με εκείνο το βλέμμα που σε κάνει να νιώθεις ότι η κουβέντα έχει απαντηθεί πριν καν ολοκληρωθεί.

Η νυχτερινή βάρδια του Μουντιάλ συνεχίζεται. Και μάλιστα σε prime time: Ολλανδία – Σουηδία στις 20:00 και Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού στις 23:00.

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Ολλανδία και μηδέν παθητικό είναι δύο έννοιες τσακωμένες μεταξύ τους και ας έχουν world class αρχηγό πίσω (Φαν Ντάικ).

Μέσα στο 2026 οι «οράνιε» έχουν δεχθεί γκολ από Νορβηγία, Εκουαδόρ, Αλγερία, Ουζμπεκιστάν, Ιαπωνία (δύο). Δεν το λες και τοίχο.

Από την άλλη, η Σουηδία έβαλε πέντε στην υποτίθεται σκληρή Τυνησία. Και πώς να μη βάλει, με Γκιόκερες, Ίσακ και το νέο πουλέν, τον Γιασίν Ασάρι.

Βέβαια ο Πότερ, που ανέλαβε τον Οκτώβριο, τους βάζει και παίζουν με τριάδα στην άμυνα. Πολύ δημιουργικό το αποτέλεσμα: τρία γκολ της έβαλε η Νορβηγία, δύο η δική μας η Ελλάδα, ένα η Τυνησία.

Η Ολλανδία έχει 4 σερί Goal/Goal, η Σουηδία 6.

Τα έφερα από δω, τα έφερα από κει, γκολ βλέπω και από τις δυο μεριές – θα λείψει ο Γκιόκερες απ’ το πάρτι;

Προτάσεις Βάιου (Ολλανδία – Σουηδία)

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Η Ισπανία δεν κέρδισε το Πράσινο Ακρωτήρι, η Πορτογαλία έφερε Χ με το Κονγκό, το Βέλγιο τα ίδια με την Αίγυπτο, ο Δώνης πήρε 1-1 από την Ουρουγουάη, η Ελβετία γκέλαρε με το Κατάρ, για την Ολλανδία στα είπε ο Βάιος.

Ο Μπάτης δεν κοιτάζει φανέλες. «Ναι αλλά η Γερμανία».

Χα. Τα 7 γκολ στο συμπαθές Κουρασάο δεν αποτελούν σοβαρό δείγμα γραφής. Αντίθετα, το ένα που δέχθηκε, αυτό είναι το ενδιαφέρον.

Η Ακτή Ελεφαντοστού χτυπάει στην κόντρα. Ο Κίμιχ, όπως πάντα, πατάει προς τα μέσα όταν η Γερμανία έχει κατοχή. Και όταν χαθεί η μπάλα, εκεί ακριβώς μπορεί να δημιουργηθεί το ρήγμα. Χώρος. Πολύς χώρος, για Ντιαλό, Ντιομαντέ, Ουαχί, Πεπέ. Άλογα, όχι ελέφαντες.

Είναι φαβορί η Γερμανία. Όχι όμως για 1.60. Σε αυτή την απόδοση ενσωματώθηκε όλο το συναίσθημα της αγοράς. «Γερμανία είναι», θα σου πουν, «παίζω κάτι που πληρώνει», θα απαντήσεις.

Η Γερμανία έχει 10 σερί νίκες και ο Χάβερτς παίζει με τέτοια αυτοπεποίθηση που θα σκοράρει στο 1ο ημίχρονο.

Και η Ακτή, όμως, έχασε μόνο 2 από τα 16 τελευταία, ενώ σκόραρε στα 12 από τα 13 πιο πρόσφατα.

Προτάσεις Μπάτη (Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού)

Το Μουντιάλ συνεχίζει χωρίς να ρωτά κανέναν τι θεωρεί λογικό.

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