Βάιος και Μπάτης: Η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet προβλέπουν τους βραδινούς αγώνες του Μουντιάλ

Ο Βάιος γυρίζει αργά το κεφάλι του προς τον Καναδά. Ο Μπάτης κρέμεται ανάποδα κοιτάζοντας το Μεξικό.

- Βάιε τι θα γίνει; Θα πιάσουμε τίποτα;

Ο Μπάτης, η νυχτερίδα της Novibet, ρωτάει την κου-κουβά. Η απάντηση του Βάιου αργεί αλλά είναι αποστομωτική:

- Οι κουκουβάγιες δεν μετράνε σερί. Μετράνε τελικό ταμείο.

Ξημερώνει Παρασκευή. Αντιεμπορικά παιχνίδια στο πρόγραμμα αλλά οι γνήσιοι παίκτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα αχαρτογράφητα είναι και τα πιο καθαρά νερά.

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Μετά το αγχωτικό Χ της πρεμιέρας με τη Βοσνία, ο Καναδάς βλέπει μόνο νίκη κόντρα στο Κατάρ, για να προκριθεί από τώρα στους «32» και να διεκδικήσει την πρωτιά του ομίλου, την τελευταία αγωνιστική. Το ίδιο βλέπει και ο Βάιος, αλλά το 1.32 στον άσο του φαίνεται φτωχό.

- Ο ανθρώπινος εγκέφαλος σκέφτεται απλοϊκά. «Στην έδρα του ο Καναδάς, θέλει τη νίκη, θα την πάρει». Το Κατάρ πήρε ανέλπιστο βαθμό με την Ελβετία, χάρη σε αυτογκόλ στο 94’. Τους έχει δώσει μία κατεύθυνση και μία οργάνωση στο παιχνίδι τους ο Λοπετέγκι, από επιθετικό ταλέντο όμως η συγκεκριμένη πηγή ήταν ανέκαθεν στείρα.

Λογικό με αποκαλούν τα άλλα πουλιά της νύχτας. Λογικό μου φαίνεται και να κερδίσει ο Καναδάς, χωρίς να ξεφύγει το σκορ.

Πρόταση Βάιου: Καναδάς – Κατάρ 1 & Under 3.5 γκολ @2.00

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Η νυχτερίδα χαμογελάει, κοιτάζοντας τις αποδόσεις πάντοτε ανάποδα.

- Βάιε, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τους ανθρώπους;

Ο Βάιος δεν απαντά. Και ο Μπάτης συνεχίζει χαμηλόφωνα.

….ότι ψάχνουν συνέχεια τα σίγουρα.

Μεξικό εναντίον Νότιας Κορέας. Από τρεις βαθμούς ήδη και οι δύο. Στους τέσσερις προκρίνεσαι.

Οι Κορεάτες τρέχουν ασταμάτητα. Ποδοσφαιρικά δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από το Μέχικο, εκτός κι αν τους ζαλίσει το υψόμετρο της Γουαδαλαχάρα.

Υπάρχει όμως ένα περίεργο στατιστικό.

Όλα τους τα χρόνια σε Μουντιάλ, πάντως, δεν έχουν κερδίσει Αμερικανούς: ούτε Βόρειους, ούτε Νότιους, ούτε Κεντρικούς. Σε 9 ματς, έχουν 3 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Το 2025 σε φιλικό, Μεξικό – Νότια Κορέα ήρθαν 2-2. Δύο φορές που έπαιξαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ουδέτερο έδαφος, νίκησαν οι Μεξικάνοι: 3-1 το 1998, 2-1 το 2018.

Ο Μπάτης σηκώνει τα φτερά. «Βλέπεις το μοτίβο, Βάιε;». Πολλά και εκατέρωθεν γκολ. Ό,τι πρέπει για ένα χορταστικό 2-2 στις 4 το ξημέρωμα.

Πρόταση Μπάτη: Μεξικό – Νότια Κορέα Χ & G/G @4.00

- Τι γίνεται Βάιε, αν κάνουμε το 0/4;

- Θα έχουμε ακόμα όλο το Μουντιάλ μπροστά μας

Οι κουκουβάγιες δεν βιάζονται. Ούτε οι νυχτερίδες.

Είσαι (ακόμα) ξύπνιος;

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