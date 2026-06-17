Ο Κριστιάν Καρεμπέ θα είναι εκτός από μεγαλομέτοχος και πρόεδρος τη Σανρεμέζε που αγωνίζεται στην Δ' κατηγορία της Ιταλίας.

Μια νέα προσπάθεια στον χώρο του ποδοσφαίρου κάνει ο Κριστιάν Καρεμπέ. Ο στρατηγικός σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι πλέον και επίσημα ο νέος πρόεδρος της Σανρεμέζε που αγωνίζεται στην Δ' κατηγορία της Ιταλίας.

Αυτό το έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ομάδα, με τον Καρεμπέ να αναλαμβάνει στη θέση του Αλεσάντρο Μασού που αποχώρησε από τον προεδρικό θώκο. Θυμίζουμε πως ο Γάλλος θρύλος του ποδοσφαίρου είναι και μεγαλομέτοχος της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς είχε το 37.5% των μετοχών.

Το ίδιο ποσοστό έχει περάσει στα χέρια του Έλληνα επιχειρηματία Θεόδωρου Ορνιθόπουλου, δημιουργώντας ένα ισχυρό διοικητικό δίδυμο. Η Σανρεμέζε μάλιστα είχε ανεβάσει πριν λίγες ημέρες και φωτογραφία στην οποία είναι ο Κριστιάν Καρεμπέ, ο Κλοντ Μακελελέ και ο Νίκος Αλιάγας.

Όσον αφορά την ανακοίνωσή τους οι Ιταλοί επισημαίνουν πως αυτή η μετάβαση αντιπροσωπεύει «πολύ περισσότερα από μια απλή αλλαγή στην κορυφή», αλλά την έναρξη «ενός μακροπρόθεσμου έργου που στοχεύει στην ενίσχυση κάθε πτυχής της Sanremese Calcio, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Μαζί, ξεκινάμε τώρα μια νέα εποχή με φιλοδοξία, ενότητα και αποφασιστικότητα».

Η νέα ιδιοκτησία του συλλόγου ανακοίνωσε επίσης ότι τους επόμενους μήνες νέα στελέχη της διοίκησης, στρατηγικοί εταίροι, χορηγοί και τεχνικό προσωπικό θα συμμετάσχουν στο έργο, με κοινό στόχο την οικοδόμηση «ένα σύγχρονο, φιλόδοξο και βιώσιμο κλαμπ που αντανακλά το πάθος και την ταυτότητα του Σαν Ρέμο και των οπαδών του».