Μουντιάλ 2026: Η πρόβλεψη των συντακτών του Gazzetta για την ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά
Κάθε Μουντιάλ έχει τα φαβορί του. Τις παραδοσιακές δυνάμεις που φαντάζουν οι επικρατέστερες για να στεφθούν πρωταθλητές. Υπάρχουν πάντα, όμως, και οι χώρες που πετούν κάτω από τα ραντάρ και έρχονται να εκπλήξουν με την υπερβατική πορεία τους.
Το 2002 ήταν η Τουρκία και η διοργανώτρια, Νότια Κορέα. Το 2010 ήταν η Γκάνα που έφτασε μια ανάσα μέχρι τα ημιτελικά. Το 2018 η Κροατία που άγγιξε την κορυφή παίζοντας στον παρθενικό τελικό της ιστορίας της. Το 2022, το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που φτάνει μέχρι τους «4».
Φέτος, ποια θα έχει την τιμητική της; Οι συντάκτες του Gazzetta καταθέτουν τη δική τους ψήφο για την ομάδα που θα κερδίσει αυτόν τον άτυπο τίτλο.
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