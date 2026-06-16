Το Μουντιάλ 2026 περιλαμβάνει ουκ ολίγα αουτσάιντερ ικανά για τη διάκριση. Ποια χώρα προβλέπουν οι συντάκτες του Gazzetta ότι θα κάνει την έκπληξη;

Κάθε Μουντιάλ έχει τα φαβορί του. Τις παραδοσιακές δυνάμεις που φαντάζουν οι επικρατέστερες για να στεφθούν πρωταθλητές. Υπάρχουν πάντα, όμως, και οι χώρες που πετούν κάτω από τα ραντάρ και έρχονται να εκπλήξουν με την υπερβατική πορεία τους.

Το 2002 ήταν η Τουρκία και η διοργανώτρια, Νότια Κορέα. Το 2010 ήταν η Γκάνα που έφτασε μια ανάσα μέχρι τα ημιτελικά. Το 2018 η Κροατία που άγγιξε την κορυφή παίζοντας στον παρθενικό τελικό της ιστορίας της. Το 2022, το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που φτάνει μέχρι τους «4».

Φέτος, ποια θα έχει την τιμητική της; Οι συντάκτες του Gazzetta καταθέτουν τη δική τους ψήφο για την ομάδα που θα κερδίσει αυτόν τον άτυπο τίτλο.

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