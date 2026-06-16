Μουντιάλ 2026: «Ύπουλη» πρεμιέρα για τη Γαλλία κόντρα στη Σενεγάλη, με Φερνάντες και κάρτες στο Αργεντινή - Αλγερία

Πρεμιέρα για το Group I στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Σενεγάλη στο MetLife Stadium το βράδυ της Τρίτης (16/5, 22:00).

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Όπως αναμενόταν, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα στην προκριματική φάση. Πήρε άνετα το εισιτήριο για τα τελικά με ρεκόρ 5Ν-1Ι-0Η στο Group D κόντρα σε Ουκρανία, Ισλανδία και Αζερμπαϊτζάν. Τον Μάρτιο νίκησε στα φιλικά με Βραζιλία (2-1) και Κολομβία (3-1), ενώ μέσα στον Ιούνιο ηττήθηκε 1-2 από την Ακτή Ελεφαντοστού και επικράτησε 3-1 της Βορείου Ιρλανδίας.

Περιττή η όποια ανάλυση του ρόστερ, που είναι γεμάτο παίκτες παγκόσμιας κλάσης και πλήρες από κάθε άποψη. Το ταλέντο περισσεύει και η δύναμη πυρός με τους Μπαρκολά, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Τιράμ και Ματετά, αδιαμφισβήτητη.

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H Σενεγάλη... ίδρωσε αλλά τελικά πήρε την πρώτη θέση του Group B από την προκριματική φάση στη ζώνη της Αφρικής. Ολοκλήρωσε αήττητη τα δέκα παιχνίδια της, με ρεκόρ 7Ν-3Ι και γκολ 22-3, αφήνοντας δύο βαθμούς πίσω της το Κονγκό. Έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, πήρε το τρόπαιο στο χορτάρι αλλά το έχασε... στα χαρτιά.

Έδωσε δύο φιλικά πριν ριχτεί στη μάχη του Μουντιάλ. Ηττήθηκε 2-3 από τις ΗΠΑ και έμεινε στο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία. Το ρόστερ της Σενεγάλης είναι πολλά υποσχόμενο, με παίκτες όπως οι Μαμαντού Σαρ (στόπερ/Τσέλσι), Νιακατέ (στόπερ/Λυών), Ντιούφ (αριστερός μπακ/Γουέστ Χαμ), Καμαρά (μέσος/Μονακό), Γκέιγ (μέσος/Βιγιαρεάλ), Νιαρά (μέσος/Σάντερλαντ), Παπέ Σαρ (μέσος/Τότεναμ), Εντιαγέ (εξτρέμ/Έβερτον), Ισμαΐλα Σαρ (εξτρέμ/Κρίσταλ Πάλας), Νίκολας Τζάκσον (φορ/Μπάγερν).

Η Γαλλία είναι αναμφίβολα ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η Σενεγάλη έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει μια από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης. Φαβορί οι «τρικολόρ», χωρίς ιδιαίτερη όμως αξία στις αποδόσεις. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μεντί 4+ αποκρούσεις & Over 2,5 οφσάιντ σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6), Αργεντινή και Αλγερία συγκρούονται στο Arrowhead Stadium του Κάνσας για την 1η αγωνιστική του Group J. Η παρέα του Μέσι καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη φετινή διοργάνωση και το πρώτο της εμπόδιο μοιάζει βατό, σε έναν όμιλο που συμπληρώνουν Αυστρία και Ιορδανία.

Με φόρα από την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, η Αργεντινή κυριάρχησε στην προκριματική φάση Νοτίου Αμερικής και πήρε το εισιτήριο για τα τελικά από την 1η θέση, με ρεκόρ 12Ν-2Ι-4Η και γκολ 31-10. Έκτοτε νίκησε και στα επτά φιλικά που έδωσε κόντρα σε Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο, Ανγκόλα, Μαυριτανία, Ζάμπια, Ονδούρα και Ισλανδία, σκοράροντας 21 τέρματα συνολικά, με παθητικό μόλις ένα.

Στο 10.50 απόδοση να κατακτήσουν το τρόπαιο οι Αργεντίνοι

Προφανώς και ο Σκαλόνι έχει ένα πλούσιο σε ποιότητα και λύσεις ρόστερ να διαχειριστεί, υπάρχει ωστόσο ένα ερώτημα για τη λειψανδρία στις θέσεις των ακραίων αμυντικών.

H Αλγερία πέρασε «αέρα» στα τελικά από την προκριματική φάση στη ζώνη της Αφρικής, με ρεκόρ 8Ν-1Ι-1Η και 24-8 στο Group G. Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου και έμεινε εκτός συνέχειας από τη Νιγηρία. Έδειξε έτοιμη για την μάχη του Μουντιάλ στα δύο τελευταία της φιλικά, όπου επικράτησε 1-0 της Ολλανδίας και 4-0 της Βολιβίας.

Ο στόπερ Μπενσεμπαϊνί (Ντόρτμουντ), ο μπακ-χαφ Αΐτ-Νουρί (Μάντσεστερ Σίτι), οι μέσοι Μπουνταουΐ (Νις), Μαζά (Λεβερκούζεν) και Σαϊμπί (Άιντραχτ), ο εξτρέμ Μουσά (Φέγενορντ) και οι φορ Γκουιρί (Μαρσέιγ), Αμουρά (Βόλφσμπουργκ) είναι τα «βαριά χαρτιά» του ρόστερ.

Προφανές το φαβορί αλλά δίχως αξία στις αποδόσεις, κόντρα σε μια ομάδα σκληρή και με πολλά τρεξίματα. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Ένσο Φερνάντες 78+ πάσες & Αλγερία Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 5.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις