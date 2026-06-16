Kick-off για τη σεζόν 2026-27 σε νέο φόντο με 169 ομάδες συν ΠΑΟΚ και ΠΑΟ!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τις έξι πρώτες κληρώσεις της νέας ευρωπαϊκής χρονιάς σήμερα και αύριο με συμμετοχή ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, αλλά και άμεσο ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες μας.

Στο σπίτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη Νιόν της Ελβετίας και στο ανακαινισμένο auditorium των γραφείων της UEFA με την πρόβα τζενεράλε του νέου εντυπωσιακού Videowall γίνεται σήμερα και αύριο η σέντρα της νέας ευρωπαϊκής σεζόν με τις κληρώσεις του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων.

171 ευρωπαϊκές ομάδες θα συμμετάσχουν στο διήμερο Qualifiers Kick-off Event στα γραφεία της UEFA, ο αριθμός των διαπιστευμένων για το διήμερο έχει φτάσει αισίως τους 287 ανθρώπους εν… μέσω Μουντιάλ και ανάμεσά τους βεβαίως οι εκπρόσωποι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, που θα παραστούν όχι στις σημερινές αλλά στις αυριανές κληρώσεις μαθαίνοντας αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων στον β’ προκριματικό του Europa και του Conference League αντίστοιχα.

Η εικόνα των πιθανών τους αντιπάλων θα ξεκαθαρίσει μέχρις ενός σημείου με τα σημερινά ζευγαρώματα του πρώτου προκριματικού, αλλά και πάλι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις εννιά ώρα Ελλάδας, όταν θα γίνουν γνωστά τα γκρουπ βάσει των οποίων θα διεξαχθεί και η δική τους κλήρωση.

Για τον σημερινό πρώτο προκριματικό του Europa League δεν υπήρξε διαχωρισμός σε υπογκρούπ λόγω της συμμετοχής μόλις δώδεκα ομάδων, αλλά για τον δεύτερο προκριματικό το πιθανότερο σενάριο θέλει τον διαχωρισμό των ομάδων σε δύο υπογκρούπ.

Ως προς το Conference League και τον Παναθηναϊκό οι 52 ομάδες που μετέχουν στη σημερινή κλήρωση έχουν διαχωριστεί σε πέντε γκρουπ, οι 86 που θα μετάσχουν στην αυριανή του δεύτερου προκριματικού αναμένεται να διαχωριστούν σε εννιά υπογκρούπ!

Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα είναι βεβαίως ισχυροί στην αυριανή κλήρωση και στις seeded ομάδες θα βρεθούν τόσο στις κληρώσεις του τρίτου προκριματικού (20 Ιουλίου) όσο και σε αυτή των πλέι οφ στις 3 Αυγούστου.

Αύριο τα σπουδαία

Αύριο λοιπόν αναμένονται τα σπουδαία για ΠΑΟΚ στο Europa και Παναθηναϊκό στο Conference League που θα μάθουν αντίπαλο ή ζευγάρι του πρώτου προκριματικού από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός τους στον δεύτερο προκριματικό από τον οποίο θα ξεκινήσουν με πρώτο ματς στις 23 Ιουλίου.

Ενδιαφέρον όμως για τις αυριανές κληρώσεις έχουν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός για διαφορετικούς λόγους. Την ΑΕΚ την ενδιαφέρουν οι αντίπαλοι στον δεύτερο προκριματικό του Champions League των τεσσάρων ομάδων που έχουν καλύτερο συντελεστή από εκείνη, αφού θέλει έναν αποκλεισμό προκειμένου να είναι ισχυρή στην κλήρωση των πλέι οφ.

Την ενδιαφέρει η κλήρωση των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και κυρίως της Σλόβαν Μπρατισλάβας και της Λεχ Πόζναν, που δείχνουν πιο… επίφοβες για αποκλεισμό. Οι δώδεκα υποψήφιοι αντίπαλοί τους δείχνουν στα μέτρα τους εκτός από τις τρεις θεωρητικά πιο… ανίσχυρες από πλευράς συντελεστή: αναφερόμαστε στις πρωταθλήτριες Ελβετίας, Σουηδίας και Δανίας, Τουν, Μιάλμπι και Ααρχους, ίσως και στην Καϊράτ Αλμάτι, που μπορεί να κάνουν τη ζημιά με περισσότερες πιθανότητες από πρωταθλήτριες όπως η Κλάκσβικ, η Φλόρα Ταλίν, η Ρίγα, η Λάρνε κ.α.

Για τον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα η… σύντομη κλήρωση των δύο ζευγαριών, που θα προκύψουν για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, απλά θα… σχηματοποιηθεί το μπαλάκι του τέταρτου υποψήφιου αντιπάλου του στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού στις 20 Ιουλίου.

Τα τρία μπαλάκια θα έχουν τα ονόματα των Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας και Ναϊμέγκεν και το τέταρτο θα έχει αυτό της Στουρμ Γκρατς με τον αντίπαλό της στον δεύτερο προκριματικό (Χαρτς ή Γκόρνικ Ζάρμπζε), όπως θα προκύψει από την αυριανή κλήρωση.

Η ειδική κατηγορία του ΟΦΗ

O ΟΦΗ από την άλλη πλευρά δεν έχει να περιμένει πολλά από τις δύο κληρώσεις πρώτου και δεύτερου προκριματικού στο Europa League. Γνωρίζει ότι στην κλήρωση των πλέι οφ στις 3 Αυγούστου θα είναι ανίσχυρος και ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι παρών στο Μονακό (για την κλήρωση της League Phase είτε του Europa ή του Conference League) αλλά και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη Νιόν για τα workshops των ομάδων που θα μετάσχουν στο κυρίως μενού των ευρωπαϊκών διοργανώσεων…

Ως προς την UEFA ο ΟΦΗ ανήκει στην ειδική κατηγορία των newcomers της ευρωπαϊκής σεζόν, μαζί με ακόμα 30 ομάδες που είτε αγωνίζονται για πρώτη φορά στις τρεις διοργανώσεις, είτε δεν είχαν μετάσχει την τελευταία 5ετία όπως η κρητική ομάδα.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στις 17 ομάδες που επιστρέφουν μετά από μίνιμουμ 5ετή απουσία, ενώ υπάρχουν και 14 ομάδες που θα αγωνιστούν εφέτος για πρώτη φορά στην ιστορία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ανάμεσά τους η ιταλική Κόμο, η αγγλική Μπόρνμουθ, η πορτογαλική Τορέενσε, αλλά και η πρωταθλήτρια Σουηδίας, Μιάλμπι! Ο ΟΦΗ βεβαίως θα είναι δεδομένα μία από τις ομάδες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε group ή league phase των Κυπέλλων Ευρώπης.

Οι επόμενες κληρώσεις

Ο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί για πρώτη φορά (μετά από διετή απουσία) στη Νιόν στις 20 Ιουλίου για την κλήρωση του τρίτου προκριματικού, εκεί που θα έχουμε τριπλή ελληνική εκπροσώπηση, αφού ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα παρόντες. Η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γίνεται άλλωστε πριν από τους αγώνες του δεύτερου!

ΑΕΚ και ΟΦΗ θα κάνουν πρεμιέρα στις 3 Αυγούστου στην κλήρωση των πλέι οφ στην οποία είναι πολύ πιθανό να έχουμε μετά από πολλά χρόνια πενταπλή ελληνική εκπροσώπηση!

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα βρίσκονται δεδομένα (η κλήρωση γίνεται πριν από τους αγώνες του τρίτου προκριματικού), αλλά και ο Παναθηναϊκός, αρκεί να έχει προκριθεί από τον δεύτερο προκριματικό του Conference!