Οι συντάκτες του Gazzetta παίρνουν την μπάλα στα... χέρια τους και κάνουν την πρόβλεψή τους για την ομάδα που θα απογοητεύσει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε και οι μάχες στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής κορυφώνονται, με την 1η αγωνιστική στους 12 ομίλους να αποτελεί μια πρώτη εικόνα για το τι θα συμβεί στο υπόλοιπο της πρώτης φάσης.

Το βλέμμα φυσικά όλων, ωστόσο, είναι στραμμένο ήδη στο τέλος της διαδρομής και στο ποιες ομάδες θα φτάσουν κοντά στο να κατακτήσουν το άγιο δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Υπάρχουν, βέβαια, και οι ομάδες που πρόκειται να απογοητεύσουν και να φτάσουν πολύ χαμηλότερα από το προδιαγεγραμμένο ταβάνι τους.

Οι συντάκτες του Gazzetta καταθέτουν τη δική τους άποψη για την ομάδα που θα λάβει το... Χρυσό Βατόμουρο στο φετινό Μουντιάλ.

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