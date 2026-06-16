Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Μια Μουντιαλική βραδιά με Γερμανία – Κουρασάο

Το Μουντιάλ έχει πάντα τον δικό του ξεχωριστό παλμό και η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta.

Αυτή την Κυριακή, παρακολουθήσαμε παρέα την αναμέτρηση Γερμανία – Κουρασάο, σε μια βραδιά που είχε όλα τα στοιχεία ενός αυθεντικού Μουντιαλικού πάρτι. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί και χάρισε πλούσιο θέαμα, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 7-1, σε ένα παιχνίδι γεμάτο γκολ και ένταση.

Λίγο πριν από τη σέντρα, όσοι βρέθηκαν στα καταστήματα της Allwyn είχαν τη δυνατότητα να σκανάρουν το QR code και να μπουν στον κόσμο του Sports Party, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία. Από την προετοιμασία πριν το παιχνίδι μέχρι και την παρακολούθηση της μεγάλης αναμέτρησης, η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους λάτρεις της μπάλας.

Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με τους Γιώργο Θεοφανόπουλο, Ιάσωνα Θεριό και Κόνι Θεοδώρου. έδωσαν την απόλυτη pre-game ανάλυση.. Με ενδιαφέροντα στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα, οι συμμετέχοντες μπήκαν από νωρίς στο κλίμα του αγώνα και έζησαν το παιχνίδι με τον απόλυτο τρόπο.

Ταυτόχρονα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μετέφεραν τον παλμό της βραδιάς μέσα από τη δική τους δημοσιογραφική ματιά.

Το Μουντιάλ 2026 μόλις ξεκίνησε και οι επόμενες μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές περιμένουν. Ζήσε κι εσύ την εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta και απόλαυσε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση μέσα από μια ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία.