Η Αγγλία κατάφερε να ανακτήσει μέρος από τον αθλητικό εξοπλισμό που εκλάπη, ενώ το οργανωτικό προσωπικό έκανε ετοιμασίες στη βάση στο Κάνσας.

Θύμα κλοπής έπεσε η αποστολή της Αγγλίας κατά την άφιξη στη βάση της στο Κάνσας Σίτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς ένα μεγάλο μέρος του αθλητικού εξοπλισμού της εξαφανίστηκε από το βαν πριν το ξεφόρτωμα.

Το περιστατικό συνέβη καθώς το το οργανωτικό προσωπικό της FA είχε καταφτάσει στο προπονητικό κέντρο και προετοίμαζε τον χώρο για τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο, όταν άγνωστοι παραβίασαν τα μέτρα ασφαλείας και άρπαξαν εξοπλισμό από το βανάκι. Όπως αναφέρει ωστόσο το «Athletic», οι Άγγλοι κατάφεραν να ανακτήσουν άμεσα ένα κομμάτι από τα κλοπιμαία.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Κάνσας είχε τονίσει πως είχαν ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό, συμπληρώνοντας πως δυο ύποπτοι είχαν συλληφθεί. Προτού ταξιδέψει στο Μιζούρι, η ομάδα του Τόμας Τούχελ έκανε δεκαήμερη προετοιμασία στη Φλόριντα, όπου αντιμετώπισαν τη Νέα Ζηλανδία και την Κόστα Ρίκα σε φιλικούς αγώνες.

Το ταξίδι των Τριών Λιονταριών στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει στις 17 Ιουνίου απέναντι στην Κροατία, ενώ ακολουθούν τα υπόλοιπα ματς του ομίλου απέναντι σε Γκάνα και Παναμά.