Βάιος και Μπάτης: H Κουκουβάγια και η Νυχτερίδα της Novibet εγκαταστάθηκαν στα γραφεία του Gazzetta

Ο Βάιος και ο Μπάτης, η Κουκουβάγια και η Νυχτερίδα της Novibet, εγκαταστάθηκαν στα γραφεία του Gazzetta και από σήμερα αναλαμβάνουν τη νυχτερινή βάρδια προβλέψεων του Μουντιάλ!

Πρώτα οι συστάσεις.

- Είμαι ο Βάιος και σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζω εντός έδρας: όταν η πόλη κοιμάται, εγώ μετράω xGoals.

- Είμαι ο Μπάτης και βλέπω τα παιχνίδια ανάποδα: το ραντάρ μου εντοπίζει αξίες, εκεί που ένα σημείο στους άλλους φαίνεται παράλογο.

Μία τα ξημερώματα Κυριακής, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δει το Βραζιλία – Μαρόκο; Κάτι κουρασμένα παλικάρια σηκώνουν χέρια, Βάιος και Μπάτης όμως με γουρλωμένα μάτια όχι απλά θα το δουν αλλά θα πιάσουν θέση στη βάρδια.

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Η σοφή κουκουβάγια ξέρει ότι στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι βέβαιο. Αλλά ας το σκεφτούμε λίγο λογικά. Κάρλο Αντσελότι, ο ατάραχος, πρώτος ξένος στον πάγκο της Βραζιλίας από το 1925.

Όταν πάει κάτι στραβά, και στη Σελεσάο πάνε όλα στραβά από το 2002, έρχεται η στιγμή που κάποιος στο βάθος θα πει «φέρε τον Δον Κάρλο να το μαζέψει». Όλοι στέκονται προσοχή και… σιγά μην άφηνε τον (μονίμως τραυματία) Νεϊμάρ απ’ έξω, ε;

Φτιάχνω την άμυνα, κρατάω το τέμπο του ματς χαμηλά, αμολάω τους καλούς μπροστά και ξεκινάω με ελεγχόμενη νίκη, μέχρι να ζεσταθεί η μηχανή.

Είσαι ξύπνιος;

Πρόταση Βάιου: 1 & Under 3.5 (2.35)

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Ο Μπάτης δεν βλέπει. Ακούει. Και δεν έχει φύγει από το μυαλό του το βουητό της εξέδρας στο αλά Πανένκα χαμένο πέναλτι του Μπραχίμ Ντίαζ, στον τελικό του Κόπα Άφρικα.

Υπάρχει καλύτερη στιγμή για προσωπική εξιλέωση, από ένα ματς Μουντιάλ απέναντι στη Βραζιλία; Ο Εζαλζουλί έμεινε εκτός και ο δικός μας ο Μπραχίμ στα ντουζένια του, με τα 14 του γκολ σε 26 ματς με την Εθνική Μαρόκου, θα πέσει πάνω στον 35άρη Άλεξ Σάντρο.

Πρόταση Μπάτη: Μπραχίμ Ντίαζ anytime σκόρερ (4.60)

Ο Βάιος βλέπει ελεγχόμενη πρεμιέρα. Ο Μπάτης ψάχνει τη στιγμή που θα σπάσει την ανία. Εσύ τι κρατάς για τη νυχτερινή βάρδια;