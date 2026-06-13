Το Ελληνικό χρώμα στην Αϊτή και ο Γκιουλέρ που σκοράρει!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο σε πλήρη δράση, με καρέ αναμετρήσεων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Στο Σαν Φρανσίσκο το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία (22:00) για τον 2ο όμιλο σε ένα παιχνίδι με φαβορί και αουτσάιντερ.

Οι Ελβετοί του Μουράτ Γιακίν θέλουν να αρχίσουν με «τρίποντο» τον πορεία τους στη διοργάνωση για να κάνουν το πρώτο βήμα προς τα νοκ άουτ, ενώ η αραβική ομάδα με τον Ζουλέν Λοπετέγκι στην τεχνική ηγεσία ψάχνει το πρώτο και ιστορικό θετικό αποτέλεσμα στον θεσμό.

Η έκβαση της αναμέτρησης εξαρτάται από τις ορέξεις της Ελβετίας απέναντι σε μία ομάδα που σκοράρει δύσκολα. Στο 1.80 να δούμε νίκη των Ελβετών χωρίς να παραβιαστεί η εστία τους.

Στο Νιού Τζέρσεϊ έχει την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της η Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο τα ξημερώματα της Κυριακής (01:00) για τον 3ο όμιλο.

Ο στόχος της «σελεσάο» δεν είναι κάτι λιγότερο από το τρόπαιο και την επιστροφή στην κορυφή μετά το 2002, με τον Κάρλο Αντσελότι να θέλει να προσθέσει άλλη μια σπουδαία επιτυχία στο βαρύ βιογραφικό του.

Οι πρωταθλητές (στα χαρτιά) Αφρικής θέλουν να χαλάσουν την βραζιλιάνικη πρεμιέρα έχοντας ποιότητα μεσοεπιθετικά που μπορεί να πληγώσει την εύθραυστη αντίπαλη άμυνα και το G/G είναι στο 2.01.

Η σκυτάλη περνάει στη Βοστώνη όπου η Αϊτή αντιμετωπίζει τη Σκωτία (04:00).

Η παρέα του Φραντζί Πιερό βρίσκεται σε τελική φάση έπειτα από 52 χρόνια, ενώ οι Σκωτσέζοι επανεμφανίζονται έπειτα από 28 χρόνια, με την πρεμιέρα τους να έχει με αυτόν τον τρόπο ιστορική σημασία.

Αμφότερες δε θέλουν να χάσουν και η σκληράδα θα έχει τον πρώτο λόγο. Στο 1.91 το Under 2.5.

Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στο Βανκούβερ όπου η Αυστραλία τίθεται αντιμέτωπη της Τουρκίας (07:00) για τον 4ο όμιλο.

Τα «καγκουρό» έχουν σταθερή παρουσία στα Μουντιάλ από το 2006, ενώ οι γείτονες επιστρέφουν μετά το 2002 και την ιστορική 3η θέση επιδιώκοντας ιδανική πρεμιέρα χάρη στην μεσοεπιθετική τους ποιότητα.

Εκ των μεγάλων αστέρων ο Αρντά Γκιουλέρ που μπορεί να απειλήσει με το εξαιρετικό του σουτ εκτός περιοχής. Στο 2.85 να βρει δίχτυα ο άσος της Ρεάλ.

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